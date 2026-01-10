Зимният сезон е стрес тест за нашето тяло. Особено за хора, които са с определени рискови фактори или с установени сърдечни заболявания. Съветваме хората да си останат вкъщи при по-студено време - основно по-възрастните, които са със сърдечна недостатъчност, хронични, дългогодишни сърдечни заболявания. Това заяви кардиологът д-р Танер Шахин, давайки препоръки към пациентите с проблеми със сърцето на фона на рязкото застудяване.По думите му трябва да следим и с какво се храним и какво пием - включително алкохол, в студеното време. "Храненето променя нашата биохимия и хемодинамика. Променя се активността на сърдечно-съдовата система, защото храненето е процес, при който трябва да се изпрати доста голямо количество кръв към храносмилателната система, за да може тя да функционира", обясни той в ефира на NOVA.Кардиологът посочи още, че физическата активност в студено време също натоварва сърцето. "Първо, съдовете се свиват заради ниските температури и се повишава кръвното налягане. Освен това се учестява сърдечната дейност, т.е. пулсът се увеличава. В комбинация с физическа активност в този момент - може да бъде тласък за сърдечен проблем", подчерта той.По отношението на каляването в студеното време - той беше категоричен, че "съществува подобно нещо по отношение на имунната система". И даде пример със скандинавските държави, където хората оставят децата си в количките навън в снега. "За имунната система това има своята логика. Но ако говорим за каляване на сърцето, там нещата са по-различни. Спортът е активност, която е прекрасна и няма нужда от специално предписание – всеки може да спортува. Така че каляването на сърцето става основно чрез спорт и начин на живот", посъветва той.На въпрос влияе ли затлъстяването на сърцето - той беше категоричен, че "няколко килограма отгоре сами по себе си не са проблем". "Но много често хората се оценяват субективно. Казват си: "Аз съм добре, не съм качил много килограми“. Истината е, че все повече данни показват, че изчисляването на индекса на телесната маса - така нареченият Body Mass Index, е важен етап, за да преценим дали имаме наднормено тегло. Не става дума само за наднормено тегло – то е състояние преди затлъстяването", посочи кардиологът.По думите му наднорменото тегло не е толкова голям проблем, колкото затлъстяването – първа, втора и трета степен, на които задължително трябва да се обърне внимание. "До голяма степен българинът става все по-затлъстял. Водим съвременен начин на живот - обездвижване, неправилно хранене - и това води до този резултат. Има едно много просто правило - ако имате корем, който ясно се оформя и се подава, най-вероятно вървите в посока към затлъстяване и е добре да си обърнете внимание", обясни доктор Шахин.И посочи решение на проблема - спорт, движение и правилно хранене.