Кардиохирург: Тютюнопушенето е един от основните убийци на нашето съвремие
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:56
©
"Пожелавам на всички българи да бъдат така сърцати както бяха нашите млади великани от волейболния отбор и показаха, че когато имаме позитивна кауза, можем да бъдем заедно и да постигаме успехи“, каза инвазивният кардиохирург проф. Иво Петров по повод Световния ден на сърцето.

По думите му у нас има много какво да се направи от гледна точка на превенцията на сърдечно-съдови заболявания. 

"Промяната на начина на живот и общата настройка. Имаме нужда от такива успехи, за които говорим, за да променим общата настройка на обществото, което е един от стресогенните фактори, които влияят недобре на сърдечно-съдовата система“, каза той.

"За съжаление България е известна с това, че изобилстват рисковите фактори, които предопределят ранното развитие на сърдечно-съдови заболявания. Тютюнопушенето е един от основните убийци на нашето съвремие, затлъстяването, обездвижването – неща, които зависят от нас“, добави проф. Петров пред bTV.

По думите му един от големите дефекти в нашата система е, че акцентът не е поставен върху здравеопазването и неразвитието на заболяванията.

"Една от причините е, че НЗОК не е обществен фонд, а е бюджетно предприятие, което бих казал, че не се интересува в такава степен от запазването на здравето. Ако беше истински фонд щеше да следи застрахованите да бъдат здрави. Тъй като опазването на здравето със сигурност е много по-евтино, отколкото харченето на парите за възстановяване на вече изгубено здраве“, каза инвазивният кардиохирург.

"Опазването на здравето в сегменти като сърдечно-съдови и онкологични заболявания е изключително важно, тъй като основната смъртност се дължи именно на тях", каза проф. Петров.






