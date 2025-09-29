ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кардиохирург: Тютюнопушенето е един от основните убийци на нашето съвремие
По думите му у нас има много какво да се направи от гледна точка на превенцията на сърдечно-съдови заболявания.
"Промяната на начина на живот и общата настройка. Имаме нужда от такива успехи, за които говорим, за да променим общата настройка на обществото, което е един от стресогенните фактори, които влияят недобре на сърдечно-съдовата система“, каза той.
"За съжаление България е известна с това, че изобилстват рисковите фактори, които предопределят ранното развитие на сърдечно-съдови заболявания. Тютюнопушенето е един от основните убийци на нашето съвремие, затлъстяването, обездвижването – неща, които зависят от нас“, добави проф. Петров пред bTV.
По думите му един от големите дефекти в нашата система е, че акцентът не е поставен върху здравеопазването и неразвитието на заболяванията.
"Една от причините е, че НЗОК не е обществен фонд, а е бюджетно предприятие, което бих казал, че не се интересува в такава степен от запазването на здравето. Ако беше истински фонд щеше да следи застрахованите да бъдат здрави. Тъй като опазването на здравето със сигурност е много по-евтино, отколкото харченето на парите за възстановяване на вече изгубено здраве“, каза инвазивният кардиохирург.
"Опазването на здравето в сегменти като сърдечно-съдови и онкологични заболявания е изключително важно, тъй като основната смъртност се дължи именно на тях“, каза проф. Петров.
