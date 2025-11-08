Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 900 лв. на месец за втората година майчинство са подигравка
Автор: Вилислава Ветренска 08:40Коментари (0)101
©
Предлаганият бюджет е проинфлационен, от ВМРО сме убедени, че правителството, ДПС и ГЕРБ са готови да сринат държавата в името на кратковременно политическо оцеляване!

Идеите за бюджета на държавата за 2026 г. на ГЕРБ-БСП-ИТН плюс ДПС-Ново начало са пагубни. Удрят се и работещите в реалния сектор, и предприемачите. Управляващите казват, че това бил единственият възможен бюджет. Същото говореха и миналата година и докараха държавата до прекомерен дефицит, нарастващ дълг и срив в индустриалното производство и земеделието. На практика ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС продължават политиката на Асен Василев - раздуване на разходите, нови и нови дългове. В бюджета на кабинета "Желязков“ няма фокус, няма политики, няма дори опит за намаляване на административното бреме над граждани и бизнес. Това пише в позиция лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов.

Не виждаме нито една идея за намаляване на разходите. Вместо това чуваме за още милиарди левове, които кабинетът "Желязков“ се готви да раздава. Очевидно се задават парламентарни избори в първата половина на 2026 г. Борисов се издаде - каза, че не искали те да бъдат лошите, искали да бъдат сладички. Йордан Цонев от ДПС пък каза, че реформи можело да има, ако правителството изкарало пълен мандат. А ще изкара ли? Готови са да жертват държавата, за да вземат едни предсрочни избори, които ще бъдат предизвикани от самите управляващи, посочва той.

Според Каракачанов предложенията да се увеличат осигуровките с 2% и максималният осигурителен доход с 400 лева наказват работещите и ще доубият българската икономика. Това няма да доведе до някаква структурна промяна в бюджета на държавното осигуряване, но ще доведе до освобождаване на работници и служители, до обедняване на работещите. Идеята на БСП да се увеличи данък дивидент от 5 на 10% е смешна и крайно нелепа. В нетен финансов ефект това ще доведе до намаляване на този приход, а и е лош знак към българските предприемачи. Нека кабинетът "Желязков“ обясни как смята да привлича инвестиции с подобни хрумки.

Предвижданите средства от 900 лева на месец за втората година майчинство също са подигравка и не догонват дори ръста на инфлацията, да не говорим, че остават под размера дори на минималната работна заплата. Това е чиста подигравка с родителите и с децата, категоричен е лидерът на ВМРО.

Красимир Каракачанов посочва, че ГЕРБ и ДПС нямат никаква идея за политика през бюджета. Не се виждат никакви приоритети. Виждаме панически опити да се крепи кулата от карти, да се пораздаде в някои сфери на калпак дори с цената на 10 милиарда евро дълг, какъвто вероятно ще поискат да теглят през 2026 г. Абсолютно недопустимо е да се говори за вдигане на ДДС, каквито гласове се чуват от средите на ГЕРБ. С подобни подмятания и експерименти правителството допълнително демотивира и българските предприемачи и евентуални европейски компании, които биха инвестирали в България.

Държавата е на червено и 2026 г. ще я започнем с криза, защото никакви мерки не се вземат да се обуздаят безумните държавни разходи. Ако тези идеи се приемат за бюджет 2026 г., следващата 2027г. вече ще трябва да ни спасяват, както видяхме в Румъния, посочва още Каракачанов.

От ВМРО - Българско национално движение смятаме, че тези абсурдни предложения трябва да бъдат оттеглени, като се внесе бюджет не с 3% дефицит, а балансиран бюджет. Откъде да дойдат парите - ще попитат някои, от намаляване на разходите за издръжка и заплати на бюрокрацията. преспокойно агенции могат да се слеят, цели структури да се закрият. За какво са ни две министерства, които правят едно и също - на икономиката и на иновациите и растежа?

Още по темата: общо новини по темата: 198
08.11.2025 »
08.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
06.11.2025 »
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
16:47 / 06.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
10:32 / 06.11.2025
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
14:04 / 06.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
13:07 / 06.11.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: