Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
"Вече е 16 януари, масово се връща в евро. След 1 февруари ще има ли санкции за търговците?", питат от "Възраждане".
Министърът в оставка Гроздан Караджов е категоричен, че няма масова практика за това.
"Наличието в БНБ съществува и съществуваше и от 5 януари. В началото имаше леки затруднения във връщането на евро. Той сподели опит, че дори в малки квартални магазини му връщат рестото в евро.
Караджов сподели, че интересът на хората да обменят левовете си в евро е огромен, дори и сред най-възрастните.
"Българските граждани са щастливи и искат да обменят парите си в евро", каза още той.
