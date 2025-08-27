Новини
Караджов: Забранява се лица под 18 г. да карат джетове
Автор: Ваня Кузманова 11:02
© Булфото
"Досегашната разпоредба за атракциите е много разпокъсана и затова ще предложим нов закон. Забранява се лица без капитанско разрешително или лица под 18 г. да карат джетове", заяви вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов

По думите му операторите трябва да въведат дейността си според изискванията до 6 месеца след влизането в сила на Закона. "Към момента водните атракциони по морето се регулират само в концесионните договори, където санкцията е прекратяване на концесионния договор. Контролът на Морска администрация пък не включва проверка на специалното оборудване. Тези пропуски и неефективности ще бъдат цел на новия законопроект, с който се цели да се въведат общи условия за безопасност", допълни министърът.

"Ще има публичен електронен регистър. Там ще има професионална застраховка, план за безопасност. Задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръжението. Изискване за ясни правила, които да са на видно място. Инструктаж на потребители и служители. Подписване на декларация за информирано съгласие. Чрез този закон ще въведем при бездействие и наказателна отговорност", каза още Караджов.

Проектозаконът ще бъде готов до седмица и ще се качи за обществено обсъждане на сайта на ведомството.


