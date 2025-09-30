Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Караджов: Срам и позор! Полагам всячески усилия да се отървем от този недъг
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:08Коментари (0)103
© БНТ
Назад в годините до ден днешен изглежда, че повтарящите се сигнали в "Автомобилна администрация" са по-скоро ясна статистика, че има системна корупция. Тя обикновено е там, където има контролни функции. Това коментира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"За конкретния случай мога да кажа, че е срам и позор. Това, което се е случило е срам и за мен, защото макар и само от 8 месеца, полагам всячески усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за нас като агенция, той е бич за цялото общество", каза Караджов.

Министърът поясни, че периодично проверяват всеки сигнал за подобни корупционни действия:

"До този момент, за да не си помислите, че това е нещо кампанийно покрай известността на Роби Уилямс става ясно, че ние за 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с подобно взимане на рушвети, по-скоро взимат някакъв рекет. Тези 7 човека са уволнени след като е направена проверка, но за съжаление събраните материали, т.е. хората, които са подали сигнала, не са пожелали да ги подпишат. И когато нямаме годни за пред прокурора и МВР материали, за нас остава избора - ето, по закон сме си свършили работата, стига толкова, другият е този, който съм въвел - нулева толерантност към корупцията."

Всякакъв такъв тип информация, която дори малко дава основание да се предположи, че се правят корупционни действия, тези 7 души бяха уволнени, уволнен е и този сегашният последния, уточни Гроздан Караджов пред БНТ.

По думите му хората, които подават сигнали се страхуват, те са представители на транспортни фирми, че колегите им или някой друг, властта - най-общо казано, ще направи след това "чадър" те ще са потърпевши:

"Започна първото разчупване на леда. Последната преписка, по която работихме миналия месец, всъщност вече е с подписите на наши служители. Започнаха да се охрабряват и наши служители и да разказват в писмен вид с подписите си къде техните началници ги натискат да "събират" пари", поясни транспортният министър.

Според него се говори за престъпление - взимане на рушвет и склоняване за взимане на рушвет, по-скоро за злоупотреба със служебно положение.

Още по темата: общо новини по темата: 11
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
22:28 / 28.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2025
Телефоните в България пропищяха - сигнал от президента
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: