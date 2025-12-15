ЗАРЕЖДАНЕ...
Караджов: Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та
Това в коментира пред bTV вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.
"Тази обществена енергия заслужава да ѝ бъде даден шанс - в следващите избори да покаже тези нови, млади хора, които биха искали да гласуват, които биха искали да намерят своето представителство във властта. Това е техният шанс“, посочи той.
"Аз съм участвал в почти всички протести още от студентските си години, т.е. от както в България има протести. Не мога да кажа лоша дума за протест или да кажа лоша дума за хора, които протестират. Смятам, че протестите са едно от най-големите достижения на демокрацията. Те са лакмус, от който можем - в позицията на управляващ, да чуем за недъзите, от които страда управлението. И ако човек има ухо, ако човек има желание да работи за хората, той може да се получи много, той може да направи корекции“, заяви Гроздан Караджов.
По думите му правителството е работило добре и много упорито, а заварената ситуация е била отчайваща, закъсали реформи.
"При мен нямаше нито една започната реформа. От това, което бяха обещали на Европейската комисия срещу парите за ПВУ- нито една реформа. От инвестициите - едва служебният министър преди мен беше направил една единствена. Всичко останало легна на моя гръб. За тези 10-11 месеца всичко това, не само че беше вкарано в релси, не само че настигнахме, но спечелихме изключително висока оценка на Европейската комисия, реално бяха отворени парите за железопътен транспорт и изобщо за реформата на обществения транспорт в страната“, заяви министър Караджов.
Той посочи, че сега е важно енергията да бъде насочена към честни и почтени избори и изрази притеснения да не влезем в нова спирала от избори.
Министърът отбеляза, че ако от Европейската комисия не направят следващи плащания, няма да се справим бюджетно.
Като "арогантност“ министър Караджов определи "опитите да заобикаляме с различни процедурни трикове демократичните процедури, да не даваме възможност опозицията на малцинството да си каже мнението - пък дори и след това да го надгласуваме“.
"Ето това вече е едно високомерно отношение, което хората не можаха да го преглътна. В този смисъл ние наистина им дължим извинения. И както се казва, ние се опитахме реално да се поправим. Видяхте, че изтеглихме бюджета, не на шега махнахме и повишения данък върху дивидента и премахнахме изцяло допълнителните 2% за осигуровка, махнахме въпросното СУПТО, което, честно казано, то просто щеше да изсветли допълнително бизнеса. Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та. Тоест това си беше поправителен, от който ние искахме да покажем, че не сме глухи. Или поне правителството ще направи абсолютно всички усилия, ще съкрати, ще реже от инвестиции“, коментира министър Караджов.
По думите му никой не му е "подръпвал конци".
