ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Караджов: Само два моста свързват България и Румъния - това е транспортен дефицит
"Ако концентрираме целия трафик към една точка, в случая това е Русе-Гюргево, губим целия капацитет, когато се случи задръстване по направлението юг-север. Това не е разумно и не е устойчива транспортна архитектура. Имаме спешна нужда от поне още едно преминаване на изток по реката, например мост на Силистра - Калъраш“, заяви Караджов.
Той призова за ускорена договореност между трите държави за изграждане на допълнителни мостови съоръжения. “Трябва да свържем Букурещ с Атина и Александруполис с Одеса - това е общата задача на нашите три страни", заяви той. Караджов акцентира и върху необходимостта от реална, а не декларативна транспортна интеграция: "Можем още десетилетия да обсъждаме свързаност, но без реални проекти и действия, тази свързаност няма да се случи. Ако отидете в Калъраш и хвърлите камък, той ще падне на българския бряг, толкова сме близо. А същевременно камионите чакат с часове да преминат Дунав с единствения ферибот".
Гръцкият министър Константинос Киранакис изрази подкрепа за инициативата и подчерта необходимостта от действия в краткосрочен план: "До края на 2025 г. е наличен европейски ресурс за финансиране. Ако успеем да разработим съвместна транспортна карта, особено в железопътния сектор, ще можем да кандидатстваме с интегрирани проекти.“
От своя страна, румънският държавен секретар Хорациу Козма посочи, че коридорът Александруполис–Русе–Гюргево–Молдова е от стратегическо значение за Букурещ. "Ключовият въпрос е финансирането. Ние сме готови да си сътрудничим за повече мостове. Готови сме да говорим за първия мост в началото и после да продължим разговора с повече мостове“, заяви той.
По време на срещата бе договорено в началото на ноември в Солун да се проведе техническа среща между представители на инфраструктурните компании от трите страни. Целта е да се изготвят съвместни проектни предложения, които до края на 2025 г. да бъдат представени пред Европейската комисия за кандидатстване по подходящи европейски програми.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1153
|предишна страница [ 1/193 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: