|Караджов: Километричните опашки, причинени от ремонта на Дунав мост, показаха колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите
Това стана ясно по време на тристранна среща между вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу и румънския държавен секретар по транспорта Хорациу Козма, проведена вчера.
"В момента основният трафик между България и Турция преминава през Капитан Андреево и по-малко през Лесово, а към Румъния – основно през Русе и по-малко през Видин. Огромното натоварване води до почти непрекъснати задръствания и закъснения на доставките. Данните за натоварването на пътната ни мрежа сочат, че трафикът от и към България расте с над 20% на годишна база. Подобно е положението и с единствените ни железопътни връзки с Турция - трафикът там е достигнал предела на модернизираната жп линия от Свиленград до Пловдив. Трябва отсега да мислим за решения на тези проблеми, защото превозите от и през България ще се удвоят през следващите пет години, ако тенденцията се запази“, заяви министър Караджов.
"Ремонтът на Дунав мост при Русе и километричните опашки причинени от него, ясно показа колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите. Необходими са алтернативни трасета – както пътни, така и железопътни – за да осигурим стабилност на логистичните вериги“, допълни той.
Министър Караджов подчерта, че автомагистрала "Черно море“, която ще свърже Истанбул–Варна–Румъния–Молдова–Украйна, е естествено продължение на Южния транспортен коридор и трябва да се разглежда като обща инфраструктурна кауза на трите държави.
"Заедно с Румъния трябва да определим най-северната точка на магистралата – Дуранкулак, Кардам или Силистра. Наред с това е време да поставим на масата и въпроса за четвърти мост над Дунав при Силистра–Калъраш, който ще осигури допълнителна свързаност по направлението Север–Юг“, каза още вицепремиерът.
От турска страна министър Абдулкадир Уралоглу потвърди, че Анкара подкрепя по-тясно сътрудничество между Турция, България и Румъния, включително чрез публично-частни партньорства и общи проектни предложения пред международни финансови институции.
В рамките на двустранната среща между Гроздан Караджов и Абдулкадир Уралоглу бе обсъден и проектът за втора железопътна линия по направлението Свиленград–Пловдив, която да разтовари сегашната линия, използвана на 90% от капацитета си.
"Вторият стратегически проект, който ще облекчи логистичния натиск в региона, е жп линията Одрин–Хамза Беили–Лесово–Ямбол. Тя ще осигури алтернативна връзка по направлението юг-север“, посочи министър Караджов.
