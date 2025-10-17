Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Караджов: Километричните опашки, причинени от ремонта на Дунав мост, показаха колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите
Автор: Емануела Вилизарова 14:38Коментари (0)87
© Министерство на транспорта
България, Турция и Румъния ще работят съвместно за изграждане на нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат растящия трафик между трите държави и да засилят ролята на региона като ключов логистичен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ.

Това стана ясно по време на тристранна среща между вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу и румънския държавен секретар по транспорта Хорациу Козма, проведена вчера.

"В момента основният трафик между България и Турция преминава през Капитан Андреево и по-малко през Лесово, а към Румъния – основно през Русе и по-малко през Видин. Огромното натоварване води до почти непрекъснати задръствания и закъснения на доставките. Данните за натоварването на пътната ни мрежа сочат, че трафикът от и към България расте с над 20% на годишна база. Подобно е положението и с единствените ни железопътни връзки с Турция - трафикът там е достигнал предела на модернизираната жп линия от Свиленград до Пловдив. Трябва отсега да мислим за решения на тези проблеми, защото превозите от и през България ще се удвоят през следващите пет години, ако тенденцията се запази“, заяви министър Караджов.

"Ремонтът на Дунав мост при Русе и километричните опашки причинени от него, ясно показа колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите. Необходими са алтернативни трасета – както пътни, така и железопътни – за да осигурим стабилност на логистичните вериги“, допълни той.

Министър Караджов подчерта, че автомагистрала "Черно море“, която ще свърже Истанбул–Варна–Румъния–Молдова–Украйна, е естествено продължение на Южния транспортен коридор и трябва да се разглежда като обща инфраструктурна кауза на трите държави.

"Заедно с Румъния трябва да определим най-северната точка на магистралата – Дуранкулак, Кардам или Силистра. Наред с това е време да поставим на масата и въпроса за четвърти мост над Дунав при Силистра–Калъраш, който ще осигури допълнителна свързаност по направлението Север–Юг“, каза още вицепремиерът.

От турска страна министър Абдулкадир Уралоглу потвърди, че Анкара подкрепя по-тясно сътрудничество между Турция, България и Румъния, включително чрез публично-частни партньорства и общи проектни предложения пред международни финансови институции.

В рамките на двустранната среща между Гроздан Караджов и Абдулкадир Уралоглу бе обсъден и проектът за втора железопътна линия по направлението Свиленград–Пловдив, която да разтовари сегашната линия, използвана на 90% от капацитета си.

"Вторият стратегически проект, който ще облекчи логистичния натиск в региона, е жп линията Одрин–Хамза Беили–Лесово–Ямбол. Тя ще осигури алтернативна връзка по направлението юг-север“, посочи министър Караджов.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Световна черна хроника
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: