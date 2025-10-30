Новини
Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР
Автор: Илиана Пенова 13:31
Политическата цел на правителството е пълноправно членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до края на 2026 г.

Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на форума "Партньорство за развитие: държавата и бизнесът в процеса на присъединяване на България към ОИСР“, организиран от Британско-българската търговска камара. В събитието участват представители на над 70 компании, институции и международни организации.

"Членството в ОИСР е ясен сигнал към глобалната икономическа общност, че България предлага стабилна и предвидима бизнес среда. То е гаранция за по-ефективни публични политики, по-висок икономически растеж, по-добър международен кредитен рейтинг и по-високо качество на живот за гражданите“, подчерта Караджов.

Той припомни, че в основата на създаването на организацията преди 78 години стои държавният секретар на САЩ Джордж Маршал – архитектът на възстановяването на Европа след Втората световна война.

"От първото официално изразено желание на България да се присъедини към ОИСР през 2007 г. до днес страната е реализирала мащабни реформи във всички сфери на обществения живот – от данъчната политика и трудовото законодателство до борбата с корупцията и насърчаването на честната конкуренция“, посочи вицепремиерът.

България вече е приключила успешно 16 от общо 25 технически прегледа на комитетите на ОИСР и участва активно в заседанията и политическите дискусии. Според Караджов опитът на държави като Полша, Чехия, Унгария и балтийските страни доказва, че членството води до значителен ръст на преките чуждестранни инвестиции и удвояване на търговските потоци, особено в транспортния сектор.

"Ползите от процеса се усещат още преди приемането – защото самата подготовка е двигател за вътрешни реформи и модернизация на държавните системи", допълни Караджов.

Той подчерта, че Народното събрание има ключова роля за успешното завършване на процеса чрез приемането на необходимите законодателни промени с най-висок приоритет.

"В същото време частният сектор трябва да отговори на новите стандарти и да ги превърне в конкурентно предимство,“ заяви вицепремиерът.

