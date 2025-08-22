Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Капитанът на лодката, при която загина 8-годишно дете, лично тествал въжетата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:03Коментари (0)69
© NOVA
Пред NOVA застана адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Ваня Радиева защитава Христо Раев, който бил капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция от 5000 лева. Колегите му - касиерът на парасейлинг обекта Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.

Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.

Прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани. Адв. Радиева ги е видяла. "От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние", каза юристът.

Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента те и въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения имало и че скъсаните колани са техни. "Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 г. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях", подчерта адв. Радиева пред NOVA.

Капитанът на лодката споделил с адвоката си, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него. Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник.

Още по темата: общо новини по темата: 24
22.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
Две европейски държави обявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
Две европейски държави обявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
15:26 / 20.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Лято 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: