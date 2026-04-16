Завръщането в офиса след дългото отсъствие се превръща в кошмар за много българки. Според проучване на JobMama, цитирано от Blagoevgrad24.bg, майките често остават беззащитни срещу некоректни работодатели, които отказват гъвкаво работно време или директно принуждават служителките да напуснат.

Проблемът: Кой защитава майката?

Статистиката показва, че хиляди майки всяка година се сблъскват с предизвикателства като незаконни съкращения, отказ за гъвкаво работно време или натиск за напускане веднага след края на майчинството. Докато корпоративните HR отдели често са принудени да лавират между законовите рамки и бизнес интересите, майките остават без реален защитник, освен ако не инвестират в скъпи частни адвокатски услуги.

Статистика и факти за България (2024-2026)

Брой майки в майчинство:

По данни на НОИ, всяка година около 160 000 до 180 000 жени в България получават обезщетения за отглеждане на дете (включително първата и втората година).

Очаквано завръщане през 2026 г.:

Като вземем предвид раждаемостта от 2023 г. и 2024 г. (средно по 57-58 хиляди деца на година), можем да прогнозираме, че през 2026 г. между 50 000 и 60 000 майки ще трябва да вземат решение за завръщане на пазара на труда (след края на 2-рата или 3-тата година).

"Изчезнали" от пазара:

Голяма част от жените, които остават вкъщи и през 3-тата година (неплатено майчинство), губят контакт с работната среда за общо 1095 дни. Това създава огромна психологическа и професионална бариера.

Институционална помощ:

В България официалният орган е ИА "Главна инспекция по труда". Въпреки че те приемат сигнали, те действат предимно постфактум (след като нарушението е факт). Националният телефон за правна помощ предлага консултации, но те са лимитирани до 20 минути и често не са тясно специализирани в специфичните трудови казуси на майките.