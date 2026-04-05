Ивайло Илиев е кандидат за народен представител от листата на "Прогресивна България". Той е от младите кадри, желаещи да се изявят политически, и към момента е студент по медицина, което го прави и пряко засегнат от състоянието на здравеопазването. В своя публикация в социалните мрежи той задава реторичния въпрос "Има ли условия за работа?".
Ето и какъв е отговорът, който младият кандидат-депутат дава:
"Това не е изоставена сграда. Това е болница в България. Тук лекуваме хора. Тук работим. Тук трябва да има стандарт, а има:
- стари настилки
- мизерни помещения
- условия, koumo не отговарят за 2026г.
И после въпросът е защо лекарите напускат? Не, истинският въпрос е: Кой би останал? Искаме модерна медицина, но я правим в среда, която я убива. Говорим за реформи, а игнорираме най-очевидното - условията, в които работят хората. Това не е просто проблем. Това е унижение към медицината и към пациента. Ако не можем да осигурим нормална среда, няма как да имаме нормална система. Промяната не започва от обещания. Започва от това, коетo виждате на тези снимки".
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.