Каналджии получават по 5000 евро на мигрант
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:04
© Getty/ iStock
Бежанците, идващи към България, са предимно от Сирия и Афганистан. 55 хиляди опита за нелегално влизане в България от Турция са били регистрирани, а 3000 мигранти са били задържани през 2024 г.  Движат се по така наречения източен средиземноморски маршрут, а за да бъдат преведени в Европа, плащат на каналджии по 5000 евро на човек.

Българо-турската граница – с дължина от 271 километра, експерти определят като най-натоварената от всички сухопътни на Европейския съюз. Турция е ключова приемаща и транзитна страна на мигранти. А географското разположение на България пък я превръща в най-прекия път между държавите от Близкия изток и Азия до Западна и Централна Европа.

Числата говорят сами. Силния миграционен натиск, който претърпя страната ни през 2015 г. Тогава у нас през Турция незаконно се опитаха да влязат над 90 хиляди души. В следващите четири години броят им значително намаля – до по няколко хиляди на година, показа проучване на NOVA. След първата COVID вълна обаче, той отново се повиши значително, за да удари нов рекорд през 2023-та, която определено се счита за най-тежката – с над 180 хиляди души тръгнали на път за България. Голяма част от тях не стигат до фактически опит за преминаване на границата заради патрулите, на които попадат и се връщат обратно. Други са задържани. Тази година, поне първата ѝ половина, засега се очертава като една от най-спокойните – с малко над 4 хиляди опита. Данните са на "Гранична полиция".

Но откъде влизат мигрантите?

Граничните полицейски управления, под чийто обсег попадат шестте основни точки за влизане на мигранти у нас, са тези в Свиленград, Елхово, Болярово, Малко Търново, Средец и Резово.

Всички тези точки са част от един по-голям маршрут, наречен Източно-Средиземноморски. По него от Турция през България и Гърция, по данни на "Гранична полиция", преминава 15% от миграционния поток към Европа.

Ето и останалите маршрути: Западен Средиземноморски – започва от Алжир или Мароко и навлиза в Европа през Испания. Централно Средиземноморски – той тръгва от Тунис, Либия или Египет и минава през Италия. Маршрут Източни граници пък е този, по който мигрантите навлизат в Европа от Беларус и Украйна.

Според статистиката миналата година са направени опити за превеждане на близо 2900 лица, основно от Сирия и Афганистан и по-малко Египет, Ирак и Палестина. По данни на нашата полиция цената, която един мигрант плаща на каналджии, за да бъде преведен, само за 1 година се е увеличила 5 пъти и вече достига 5000 евро.

Броят на лицата, привлечени към наказателна отговорност за каналджийство, е 385. Близо две трети от тях са задържани на вход на българо-турската граница – предимно турски граждани. 100 души са хванати на изход на българо-сръбската граница – там пък се задържат основно българи. Значително по-малък брой са хванатите на границите ни с Румъния и Гърция. Задържаните на летище са шестима. Над 160 от тях са българи, близо 70 – турци и приблизително по 40 - от Румъния и Сирия. Разбити са и шест организирани престъпни групи.

През 2024 г. са образувани с 11% повече досъдебни производства за извършени престъпления от такъв тип. Така техния брой нараства и стига 430.

Границите и тяхната охрана

Общата дължина на българските граници е близо 2 400 км. Половината са сухопътни. Речната ни граница е най-дългата - малко над 600 км, а морската – повече от 400 км. По дължината на всички тях са разположени 26 контролно-пропускателни пункта, намиращи се на територията на 39 гранично-полицейски управления. Разполагаме и с две бази гранично-полицейски кораби. Наличните гранични полицаи в момента са 6 500, като се търсят още 1 800, за набирането на които периодично се провеждат конкурси.






