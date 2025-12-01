ЗАРЕЖДАНЕ...
Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Ново Начало"
Ескалацията е сериозна, а полицейското присъствие е засилено. Граждани пък се оплакват, че са пръскани с лютив спрей. Полицията подгони протестиращите, а те от своя страна насочиха гнева си към жандармерията, заради това, че ще получат по 400 лева бонуси за Коледа.
От СДВР заявиха за "Фокус", че за момента няма задържани лица. На място има линейка.
01.12
Актуални теми
