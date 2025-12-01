Камъни, бомбички, колчета и бутилки хвърчат пред централата на "ДПС-Ново Начало", предаде репортер наПротестиращите се опитват да счупят бусовете на полицията, като дори бутнаха и кофа със запалени бомбички към жандармерията.Ескалацията е сериозна, а полицейското присъствие е засилено. Граждани пък се оплакват, че са пръскани с лютив спрей. Полицията подгони протестиращите, а те от своя страна насочиха гнева си към жандармерията, заради това, че ще получат по 400 лева бонуси за Коледа.От СДВР заявиха за, че за момента няма задържани лица. На място има линейка.