Кампанията на "Възраждане" започна с молебен за мир в България в Гложенския манастир
На събитието присъстваха председателят на "Възраждане“, Костадин Костадинов, както и кандидати за народни представители, симпатизанти и членове на политическата организация.
"Възраждане“ влиза в кампанията под надслова "Свободен народ, независима България“, защото това са двете основни ценности, за които те ще се борят. Само свободен народ може да има независима държава, а само независимата държава може да осигури достоен живот и благоденствие на своето население.
"Отиваме на тези избори с амбицията да превърнем "Възраждане“ в непреодолим фактор, без който управление на държавата не може да се състои. Целта ни е България да се превърне в сила не само на Балканите, а и в европейски мащаб.“, заяви Костадин Костадинов.
"Възраждане“ влиза в кампанията с убеденост, че ще увеличи подкрепата си, за да промени политическия модел в страната и с божията помощ ще го осъществи.
Още по темата
Още от категорията
Красимир Вълчев: В основата на желанието да живеем в проспериращо и хармонично общество е образованието
21:37
Здравният министър: Локализирали сме заразата от морбили, но повечето заразени деца - не са ваксинирани
11:11
Митов за "Петрохан": Ако бяхме започнали да обсъждаме случая с Рашков, щеше да се твърди, че го политизираме
21.03
Каракачанов: До смяна на режима в Иран може да се стигне само при успешна сухопътна операция, която се готви
21.03
