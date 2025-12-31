Сподели close
Камион гори при Круша планина в посока България. Това сигнализират очевидци в социалните мрежи. 

В района се е образувало голямо задръстване. Няма информация от гръцка страна към този момент за пострадали.