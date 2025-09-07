ЗАРЕЖДАНЕ...
|Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече очакват глоби от тол камерите
Средната интензивност е четирима нарушители в минута, което е висока интензивност.
В тъмната част на денонощието нарушенията са повече от два пъти в сравнение със светлата част на денонощието, сочат още данните.
"Ако за средна скорост в тестовите периоди регистрирахме между 1% и 0,8%, на базата на данните в момента са 2,3% за тази нощ“, обясни пред бТВ проф. Асенов.
"От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ "Тракия“. Ограничението за тировете е 90 км/ч“, посочи той.
Рекордьорът, който е засечен тази нощ, се е движил с 222 км/ч. Той е минал с тази скорост покрай отбивката за Ихтиман. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.
Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Добри Дъбник – Телиш.
"Много често говорим за тази отсечка и отново там, на току-що ремонтиран участък, имаме 193-ма нарушители“, каза директорът на Националното тол управление.
"Средната скорост е по-скоро превантивна мярка. Тя е модел за формиране на нов тип отговорност във водачите. В съседните държави като Сърбия и Турция виждаме, че тя действа много ефективно върху пътния травматизъм“, посочи той.
"19,7% е увеличението на интензивността на трафика, особено през месеците от април досега. Рисковият фактор интензивност и плътност на трафика също влияе върху катастрофите и травматизма“, обясни проф. Олег Асенов.
По думите му всяка катастрофа и събитие на пътя е резултат от действия на различни видове рискови фактори и плътността на трафика е един от тях.
"Още следващата седмица ще добавим още четири отсечки, като имаме амбицията до края на годината да покрием 1200 км“, посочи проф. Асенов.
