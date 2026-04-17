Видеонаблюдението в изборните секции тази неделя ще се превърне в "дигитално око", ако искате го наречете Big Brother, което ще следи всяка бюлетина, но едва след като и последният гласоподавател излезе от залата.

От Министерството на електронното управление (МЕУ) обясниха специално за ФОКУС, че процесът е проектиран така, че да гарантира пълна прозрачност при отчитането на резултатите, без да нарушава тайната на вота по време на самото гласуване.

От ведомството информират, че по време на самото гласуване няма да се извършва видеонаблюдение, като всеки гражданин ще упражнява правото си на глас поверително, без наблюдение. Директорите в изборните секции, разположени в училища, са инструктирани камерите да бъдат изключени в изборния ден.

Видеонаблюдението ще започне след официалното приключване на изборния ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви края на гласуването. Тогава камерите се включват в момента на преброяването на бюлетините, като целта е да се осигури прозрачност на този етап от процеса. Излъчването в реално време е достъпно за всички чрез платформата evideo.bg.

За настоящите избори е въведено допълнително подобрение в системата. Иновацията е, че за първи път ще се генерират автоматични доклади на всеки 5 минути в интервала от 20:00 до 20:30 часа за всички избирателни райони. Докладите ще се изпращат до Министерството на електронното управление и Централната избирателна комисия. Ще се изпращат и 31 отделни доклада за всяка районна избирателна комисия. След 20:30 часа докладите ще се изпращат на всеки 10 минути.

Министерството уверява, че при видеозаснемането се предвижда устройствата да бъдат разположени така, че да осигуряват ясна видимост на бюлетините и на процеса по попълване на протоколите. При евентуално прекъсване на интернет връзката записът продължава в офлайн режим, като след приключване на броенето се качва на сървърите и остава достъпен за публичен преглед.

На предходните избори е постигната свързаност на устройствата от над 98 процента, като усилията на екипите са насочени към допълнително подобряване на този резултат при тези избори.

Процесът е съгласуван с Комисията за защита на личните данни, като фокусът на видеонаблюдението е върху действията на секционните комисии и обработката на бюлетините, а не върху идентифициране на присъстващите лица.