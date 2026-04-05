"Много се надявам на тези избори, дори и да има оспорване на резултата, да не се допускат нарушенията, на които всички бяхме свидетели“, каза в ефира на bTV председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

"Ключовото място са секционните избирателни комисии. Този път ЦИК е доста категорична и безкомпромисна по отношение на много въпроси, свързани с тяхната работа“, заяви Нейкова.

ЦИК извършва проверки и ако има членове на секционни избирателни комисии, които отново са предложени за предстоящите избори, а са извършили нарушения при предходните, незабавно ще даде указания те да бъдат освободени.

"Няма да позволим и ще налагаме санкции, ако се наруши изискването на закона, да не се правят масови замени на членове на секционни избирателни комисии, без да има законово основание за това“, категорична бе Камелия Нейкова.

Тя обясни и че членовете на секционните избирателни комисии ще получат много елементарни инструкции за това как да работят с устройството за видеонаблюдение.

"В крайна сметка това е един мобилен телефон на една стойка, която прилича на стойка за селфи. Не вярвам да има член на СИК, който не знае как да включи едно мобилно устройство и как да го насочи към бюлетините и към процеса по преброяване на гласовете, така че да има видимост", обясни Нейкова.

ЦИК пусна мобилно приложение за правилното изчисляване на резултатите, така че членовете на СИК-ове да бъдат максимално улеснени. Нейкова показа приложението и как се работи с него.

Тя посъветва членовете на секционните избирателни комисии, преди да попълнят оригинала на своя протокол, да въведат данните в мобилното приложение, да направят проверка, за да няма грешки, драсканици и протоколите "да не приличат на бойно поле“.

Тя изрази надежда при следващ "ремонт“ на Изборния кодекс всички предложения на ЦИК поне да бъдат разгледани.

"Всички са смислени и са въз основа на практическите проблеми, които възникват при прилагане на изборните законодателство. Надявам се да бъдем чути, за да може изборният процес да премине много по-лесно и без скандали“, каза Нейкова.

Всичко наред ли е технически с машините, на които ще гласуваме?

Председателят на ЦИК заяви, че всичко е наред с машините за гласуване. По думите ѝ машинният вот не може да бъде манипулиран и това го потвърждават експертите.

"По отношение на хартията тази година отново поискахме от производителя характеристиките, които са необходими, за да работят машините без проблем. Те ни бяха изпратени, предоставихме ги на печатницата на БНБ и имаме нейната писмена гаранция, че хартията отговаря точно на тези изисквания“, обясни Нейкова.

В България ще гласуваме с 9354 машини, а в секциите извън страната са 129.