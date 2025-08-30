Новини
Калин Стоянов с остра реплика към Иван Демерджиев: Той е последният човек, който ще ми дава съвети!
Автор: Лора Димитрова 14:56
© Фокус
Аз имам 25 години служба в системата на МВР и Иван Демерджиев е последният човек, който може да ми дава съвети или да ме изпитва дали познавам даден служител. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Коментарът е във връзка с интервюто на Демерджиев от тази сутрин. 

Ето какво написа Стоянов:

"В събота сутринта отново имахме "удоволствието“ да гледаме и слушаме един от малкото обвиняеми адвокати в България - Иван Демерджиев. Той ще остане в историята на МВР като служебния вътрешен министър, най-известен с фразата: "Бях точен с парите.“

В рамките на няколко минути този човек многократно спомена моето име и затова, въпреки че принципно не влизам в диалог с неадекватни хора, считам за редно да отговоря на поредните му нападки:

За съжаление, именно поради некомпетентността на Демерджиев повечето от служителите, които той отстраняваше, наказваше или преназначаваше, след съдебни дела бяха възстановявани или наказанията им отменяни. За разлика от него, аз имам 25 години служба в системата на МВР и той е последният човек, който може да ми дава съвети или да ме изпитва дали познавам даден служител. Припомням, че когато поех поста министър на вътрешните работи, заварих "наследството“ на Демерджиев - тежък мигрантски натиск с по около 1500 души на денонощие, опитващи се незаконно да преминат българо-турската граница (причината поради която бяхме блокирани за всякакви преговори, свързани с членството ни в Шенгенското пространство). Освен това тогава имахме закрито поделение на Гранична полиция в гр. Болярово (по времето на Бойко Рашков), както и три поделения в Свиленград, Средец и Малко Търново, оставени от Демерджиев без ръководители под предлог, че не си вършели работата. И всичко това в разгара на мигрантската криза! Много служители и днес са убедени, че той е направил това умишлено, за да се улесни процъфтяващото по негово време незаконно преминаване на мигранти през българо-турската граница. За сведение, лично бях разпоредил на директора на Гранична полиция да извършва проверки в дирекция "Вътрешна сигурност“ за всеки служител, който предстоеше да бъде назначен, включително и за тези, отстранени от него. А когато Демерджиев говори за трагичния случай с двамата загинали служители при гонка с автобус в гр. Бургас, пълен с мигранти, нека обясни колко пъти преди убийството на колегите този автобус е бил задържан и какви последствия е имало.

Относно твърденията на Демерджиев, че аз съм възпрепятствал проверки, това е лесно проверимо. Смело заявявам, че Димитър Кангалджиев е опитен и съвестен служител и не е редно да се правят неверни внушения и за него.

Няма смисъл да повтарям добре известния скандал със споразумението по обществена поръчка, подписано от Демерджиев, което натовари бюджета на МВР с 82 милиона лева. Най-скандалното е, че това се случи два дни преди той да освободи поста министър. И до днес по този договор се изплащат средства, така както и по другия скандален договор, подписан от служебни министри на Радев като този с "Боташ“. Какви сили накараха Демерджиев да подпише това споразумение, можем само да гадаем.

Няма как да не припомня също, че именно Демерджиев си самоназначи лична охрана от СОБТ ("баретите“), които денонощно го съпровождаха, включително до кабинета му в МВР. Основанието за тази охрана беше баретите да го пазят от собствените му подчинени в МВР! Звучи абсурдно, но е факт, който всички в министерството и гражданите виждаха как зад служебния му автомобил постоянно се движеше черен джип с трима служители от СОБТ. Когато тази злоупотреба стана публична, Демерджиев нареди проверки, за да разбере откъде е "изтекла“ информацията, без да осъзнава, че тя беше пред очите на всички.

Не на последно място трябва да припомня, че по време на некадърното управление на МВР от този човек, за съжаление шестима доблестни служители на МВР загубиха живота си.

Единственото вярно твърдение в интервюто на Демерджиев беше, че когато си е тръгнал от МВР, определени хора празнували. Да, точно така е! Когато Демерджиев освободи поста министър на вътрешните работи, празнуваха всички служители на МВР, защото според тях министерството никога не е било управлявано от по-слаб и некомпетентен министър."

*точен съм с парите* е позор за адвокатското съсловие!!!
