ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Калин Стоянов към човек на Радев: Спокойно, няма да останеш без служебен автомобил и шофьор
"Поредното доказателство дойде от един от най-близките до президента Радев и реално денонощен ползвател на услугите на НСО - Димитър Стоянов. Чухме от него неистов плач и жалби. Разбирам го, но се надявам, че Митко "СМС-а“ е наясно с простата истина: и към хубавото, и към лошото се свиква, просто за едното е нужно малко повече време.
Нека бъде спокоен, няма да остане без служебен автомобил и шофьор. Ще продължи да бъде превозван, макар и вече не в Mercedes S-класа, и вероятно без военизирани, специално обучени шофьори от НСО, които да му отварят вратата, но ще свикне. А когато се наложи да пренася ценности или големи парични суми, винаги може да използва услугите на инкасо автомобили.
След като Радев реши да се крие зад една от своите мъжки секретарки, която да се оправдава вместо него за кортежа във Варна и за изобщо необоснованото до момента ползване на НСО от президентската администрация, е редно да припомня следното: на 14.08.2025 г. изпратих официално писмо с въпроси относно случилото се на 10.08.2025 г. във Варна. До този момент официални отговори НЯМА!
Няма отговор и на въпроса на какъв принцип един от малкото чисто нови автомобили на НСО марка BMW, модел 750Е хибрид е предоставен на съпругата на Радев. Автомобилът, който все още беше с опаковъчните найлони по седалките и тържествено я посрещна на правителствения VIP.
Няма нищо лошо в това да се правят подаръци, но не е редно те да бъдат купувани с държавни средства, още повече, когато претендираш, че си "човек от народа.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец
11:40 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: