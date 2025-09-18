Новини
Калин Стоянов: Трагичен ден за българската полиция! С безумните си действия убихте един достоен полицай!
Автор: Вилислава Ветренска 12:47
©
Днес е трагичен ден за българската полиция! Служител на МВР почина по време на изпълнение на служебните си задължения по охрана на един измислен протест. ПП и ДБ постигнаха целите си - заради тях да умират хората, които най-много мразят! Това каза от парламентарната трибуна депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов.

"Днес живота си загуби младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, служител на СДВР, семеен, с две деца. Предполагам, че смъртта му, ще е повод на задоволство и празненства във вашите среди. Няма да се изненадам, ако тръгнат версии във вашите среди, че той е бил пиян, надрусан, че се е самонаранил или самоубил, или други подобни щуротии", каза още Стоянов.

"Полицаите не са безименни униформи!", категоричен бе той. 

"През последните години ставаме свидетели на целенасочени атаки срещу МВР. Свидетели сме и на публични самоубийства на служители в униформа. Голяма роля за подриване авторитета на МВР има определена политическа партия със затихващи функции. Не е тайна, че внушаващите изказвания на ППДБ, доведоха до загуба на респект от страна на гражданите от силовото ведомство“, каза Стоянов.

След това депутатите почетоха паметта на полицая с минута мълчание.

