|Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купуването на противопожарна техника
Това той заяви в публикация в своя профил във Фейсбук.
Калин Стоянов посочва, че е бил провокиран да напише поста от думите на Бойко Борисов, който по-рано днес призова за среща между политическите сили и правителството за определяне на конкретни стъпки за закупуването на техника за гасене на пожарите.
Ето какво написа той:
Днес г-н Бойко Борисов коментира обществените поръчки за пожарогасителна техника, за които е разговарял с вътрешния министър Даниел Митов. Предполагам, че става дума именно за поръчките, обявени още по мое време като министър на вътрешните работи по Програма "Околна среда".
Две години по-късно техниката все още не е доставена, което е резултат от тежките процедури по Закона за обществените поръчки и множеството обжалвания между фирмите-участници.
Ние от ДПС-Ново начало, като отговорна политическа сила, подкрепяме призива на г-н Борисов към министър Митов за организиране на среща между политическите партии. Целта е бързи и ефективни решения за закупуване на летателна техника за пожарогасене.
Очакваме покана още през следващата седмица, защото ако не действаме сега, догодина може да сме в същата безизходица и да спорим кое министерство да получи техниката, вместо тя вече да е налична и да спасява животи.
Време е за спешни краткосрочни и дългосрочни решения!
