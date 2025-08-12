ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Калин Стоянов: Кортежът на Радев е по-подходящ за латиноамерикански наркобос, отколкото за държавен глава на европейска държава
"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейската държава.
Вместо да излезе с ясна и мъжествена позиция, Радев се крие зад полите на своите секретарки, които пускат дежурни оправдания. Когато Радев възлага задачи на Димитър Стоянов, добре е поне да го запознаете със структурите в МВР. Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определи от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента.
С други думи, ако Радев търси 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкара своите близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му. И да не забравяме, че това не е първият пример за арогантност от страна на приближени до президента хора. Един от служебните вътрешни министри, назначен лично от Радев, си самоназначи денонощна охрана от СОБТ (Специализиран отряд за борба с тероризма - барети), които забележете, да го пазите от подчинените му служители в МВР, при срещите му с тях. Пълен абсурд!
В предишно своя изказване Стоянов каза, че президентът Радев е човек, "който обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, а в същото време гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1476
|предишна страница [ 1/246 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: