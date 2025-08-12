Новини
Калин Стоянов: Кортежът на Радев е по-подходящ за латиноамерикански наркобос, отколкото за държавен глава на европейска държава 
Автор: Елиза Дечева 19:16
©
Втори ден президентът Радев упорито мълчи за безпрецедентната неделна блокада на Варна, организирана в негова чест. Това каза във Facebook депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов във връзка с охраняването на Румен Радев от няколко коли на НСО във Варна. 

"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейската държава.

Вместо да излезе с ясна и мъжествена позиция, Радев се крие зад полите на своите секретарки, които пускат дежурни оправдания. Когато Радев възлага задачи на Димитър Стоянов, добре е поне да го запознаете със структурите в МВР. Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определи от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента.

С други думи, ако Радев търси 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкара своите близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му. И да не забравяме, че това не е първият пример за арогантност от страна на приближени до президента хора. Един от служебните вътрешни министри, назначен лично от Радев, си самоназначи денонощна охрана от СОБТ (Специализиран отряд за борба с тероризма - барети), които забележете, да го пазите от подчинените му служители в МВР, при срещите му с тях. Пълен абсурд!

В предишно своя изказване Стоянов каза, че президентът Радев е човек, "който обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, а в същото време гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус". 

