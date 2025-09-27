Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Калин Стоянов: Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент
Автор: Георги Кирилов 16:47Коментари (0)65
©
Докато върховният разединител на нацията, с главно "Р“ - Румен Радев, кръстосва военни поделения, селски събори и седянки, видимо раздразнен и съскащ срещу редовното правителство, премиерът на България Росен Желязков отново застана на международна сцена, рамо до рамо със световни политически лидери. Това каза в своя профил във Facebook депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов.

Вероятно не е особено приятно да гледаш от дивана как българският премиер и част от министрите му участват в световни форуми, на които ти си нежелан гост и единственото, което остава е необосновано да критикуваш.

Радев, както винаги, предпочете да се скрие зад гърба на друг, но днес избута напред своята вярна заместничка Йотова, която героично се опита да "разгадава“ кой какво точно искал да каже.

Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент. Ако имате смелост, излезте сам и отговорете на всичко, което Борисов и Нанков не за първи път, включително и днес, обясниха за случилото се в МРРБ по време на вашите служебни правителства. 

"Фокус" припомня, че днес вицепрезидентът отговори на думите на Борисов за това, че "министрите не искат да ходят на мероприятията на Радев". 

"Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на странат", каза Йотова.

Още по темата: общо новини по темата: 1585
27.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/265 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
16:46 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
11:18 / 26.09.2025
Актуални теми
В "Пирогов" спасиха живота на жена след инжектиране с ботокс
Арестуваха кмета на Варна
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Кабинетът "Желязков"
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: