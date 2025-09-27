ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калин Стоянов: Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент
Вероятно не е особено приятно да гледаш от дивана как българският премиер и част от министрите му участват в световни форуми, на които ти си нежелан гост и единственото, което остава е необосновано да критикуваш.
Радев, както винаги, предпочете да се скрие зад гърба на друг, но днес избута напред своята вярна заместничка Йотова, която героично се опита да "разгадава“ кой какво точно искал да каже.
Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент. Ако имате смелост, излезте сам и отговорете на всичко, което Борисов и Нанков не за първи път, включително и днес, обясниха за случилото се в МРРБ по време на вашите служебни правителства.
"Фокус" припомня, че днес вицепрезидентът отговори на думите на Борисов за това, че "министрите не искат да ходят на мероприятията на Радев".
"Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на странат", каза Йотова.
