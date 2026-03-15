ЗАРЕЖДАНЕ...
Калин Стоянов: Денков за пореден път публично излъга
©
Това написа във Facebook профила си депутатът от ДПС Калин Стоянов.
Ето какво още се казва в публикацията му:
Разбрахме също, че Денков е поредният, който цитира решение №1 на Конституционния съд за частично касиране на изборите от октомври 2025 г., без изобщо да го е прочел. Ако беше запознат със съдържанието му, щеше да знае, че в него никъде не се споменава МВР и че то не бива да се използва като мотив за безпрецедентната чистка в силовото ведомство.
Денков за пореден път публично излъга, че като премиер бил одобрил само трима от директорите, които аз съм сменил. Жалка картинка! Не му отива да лъже, най-малкото заради позицията, която заемаше. Лесно проверимо е колко ръководни служители бях сменил от стъпването ми в длъжност като министър до момента, в който той лично ми изпрати съобщение със следния текст:
"Имаш пълната ми подкрепа за назначенията.“
Най-смешен беше, когато се опита да защити скандално отстранената и изритана от Европейската прокуратура Теодора Георгиева (ръководител на офиса на ЕП в България) за извършени тежки дисциплинарни нарушения, заради които предстои да бъде уволнена. Според Денков нямало нищо нередно в това Теодора Георгиева да се среща с Пепи Еврото, който всъщност я направил шеф на европрокурорите в България и от когото тя е получавала по 10 000 (десет хиляди) лева месечно. Заради това финансиране лично Пепи Еврото я прекръстил на Теди Еврото!
С глупостите, които Денков изговори, той затвърди основния принцип на ПП-ДБ: "Щом става въпрос за наши хора, няма нищо нередно!
ФОКУС припомня как Николай Денков коментира и масовите смени на областните директори на МВР в страната в ефира на NOVA NEWS вчера.
"Точно тези директори на МВР проведоха най-нечестните избори, така както беше установено с проверката от Конституционния съд. Никога преди това не се е случвало месеци след изборите да влезе нова парламентарна сила, както стана в 51-о Народно събрание. Тези областни директори на МВР загубиха доверието. Имаше случаи, в които се виждаше, че МВР не работи в интересите на държавата, а всъщност изпълнява едни поръчки. Не виждам нищо по-нормално от това да се търсят други лица, на които правителството да има повече доверие", каза Денков.
Още по темата
/
Даниел Митов: Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там
13:03
Сергей Игнатов: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
13.03
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
12.03
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
12.03
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
Още от категорията
/
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
20:08
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
19:14
Младенов и делегацията на ХАМАС обсъдиха следващите стъпки в споразумението за прекратяване на огъня в Газа
17:12
Крум Зарков: Без БСП не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи
14:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.