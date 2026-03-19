Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Водачът на листата на ''Прогресивна България'' Иван Демерджиев е провел среща с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, на когото е заповядал да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, членове и кметове на ДПС. Това заяви бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ''ДПС-Ново начало'' Калин Стоянов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

Стоянов заяви, че ще пусне сигнал в Софийска градска прокуратура. 

''Идеята е по този начин да бъдат сплашвани хората и така те да не отидат да гласуват'', каза Стоянов. 

''Министерството на вътрешните работи в момента не се управлява от ПП-ДБ, а се управлява от господин ''Кой'' и неговите съветници'', каза Стоянов, но не посочи име. На въпрос дали визира Румен Радев, той се обърна към медиите и заяви:

"Вие го казахте". 

Депутатът сподели още, че това не ги плаши и, че от ДПС ще успеят да спечелят доверието на българските граждани.