Иван Демерджиев е провел среща с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, на когото е заповядал да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, членове и кметове на ДПС. Това заяви бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ''ДПС-Ново начало'' Калин Стоянов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Стоянов заяви, че ще пусне сигнал в Софийска градска прокуратура.
''Идеята е по този начин да бъдат сплашвани хората и така те да не отидат да гласуват'', каза Стоянов.
''Министерството на вътрешните работи в момента не се управлява от ПП-ДБ, а се управлява от господин ''Кой'' и неговите съветници'', каза Стоянов, но не посочи име. На въпрос дали визира Румен Радев, той се обърна към медиите и заяви:
"Вие го казахте".
Депутатът сподели още, че това не ги плаши и, че от ДПС ще успеят да спечелят доверието на българските граждани.
