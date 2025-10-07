Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Калин Стоянов: Абсурдно, но факт!
Автор: Вилислава Ветренска 13:19Коментари (0)51
©
На 3 октомври 2025 г. станахме свидетели на поредното тежко стихийно бедствие - наводнение, което този път засегна две морски общини в област Бургас - Несебър и Царево. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

"За огромно съжаление и сега не мина без човешки жертви. При различни инцидентни ситуации във ваканционен комплекс "Елените“ живота си загубиха трима мъже и една жена.

Изказвам своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.

Причините за тези бедствия със сигурност са многобройни и от различно естество. Те трябва да бъдат подробно изяснени в хода на разследванията и проверките от компетентните институции.

Специално за ваканционен комплекс "Елените“, от това което видях на място, една от основните причини е "загадъчното строителство" на комплекс от близо 100 къщи, изградени буквално по пътя на водата, по протежението на дере, водещо към морето. Освен това, в най-ниската част на водосбора, където се стича водата от двата склона, е изграден и аквапарк. Абсурдно, но факт.

Друга съществена причина е и вероятно непочистеното дере.

Подчертавам, че тук разглеждам само част от факторите, довели до трагедията, без да навлизам в темата за разрешителните и строителната документация.

Що се отнася до наводнението в Царево, една от причините, наред с огромното количество дъжд от 410 литра на кв. м, паднало за по-малко от четири часа, вероятно е некоригираното корито на река Черна, която преминава през града.

След наводнението през 2023 г. бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на разрушени мостове (три в града и три по пътя за с. Лозенец), както и за ремонти на компрометирани язовирни стени.

За съжаление, исканите средства за почистване и корекция на реката не бяха одобрени, тъй като Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МВР не разполагаше с достатъчен финансов ресурс. През 2023 г. общините бяха подали искания за около 700 млн. лв., а годишният бюджет на комисията беше едва 130 млн. лв.

При повечето наводнения у нас се наблюдават повтарящи се причини: непочистени и некоригирани речни корита, липса на контрол и компромиси от страна на местната власт и институциите, ангажирани с издаване и съгласуване на строителни книжа, както и въвеждане в експлоатация на обекти със съмнителен статут.

️Считам, че тези проблеми могат да бъдат ограничени, ако в спешен порядък се предприемат следните мерки:

Създаване на комисия между служители от МРРБ и МОСВ, която да изследва всички факти и обстоятелства около застрояването на наводнените площи в Елените и в община Царево, след което да се предложат законови промени, санкции и отговорност. Освен причините, комисията следва да посочи конкретни имена на длъжностни лица, които са позволили това безумно строителството и публично да запознае обществото с резултатите от своята проверка.

Създаване на специален фонд извън Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МВР, който да подпомага общините и областните управи с реален финансов ресурс, предназначен не само за почистване, но и за корекция на реки и дерета.

Засилване на контрола от страна на ДНСК и общините чрез проверки на всички наводнени райони и издадените разрешителни за строеж. Главните архитекти трябва да получат правомощие да отказват инвестиционни намерения в близост до реки и дерета, ако не са предвидени необходимите брегоукрепителни мероприятия.

Осигуряване на целеви бюджет към областните управители, които по закон имат задължение да почистват реки в неурбанизирани територии, но не разполагат с нужния финансов ресурс. В момента тези дейности се извършват единствено от кметовете, ако са добросъвестни и имат достатъчно общински парични средства.

️Не можем да предотвратим природните бедствия, но можем да ограничим техните последици с разумно планиране, отговорност и реални действия.

Време е да спрем да действаме след трагедиите и да започнем да ги предотвратяваме. В тази връзка от ДПС-Ново начало още днес ще изпратим писма до компетентните министерства и институции, с които ще настояваме за изброените предложения, искания и официален доклад с констатациите от всички проверки", пише още Стоянов.

Още по темата: общо новини по темата: 65
07.10.2025 Йотова за бедствието по Черноморието: Не е време за политиканстване
07.10.2025 Институциите съветват: Какво да правим при наводнение?
07.10.2025 Хотел в Лозенец е под вода 
07.10.2025 Опасно време днес: Червен код в осем области 
06.10.2025 Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките
си
06.10.2025 Ивайло Мирчев: Искаме оставката на Манол Генов
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изкуствен интелект
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: