Калин Стоянов: Абсурдно, но факт!

© На 3 октомври 2025 г. станахме свидетели на поредното тежко стихийно бедствие - наводнение, което този път засегна две морски общини в област Бургас - Несебър и Царево. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.



"За огромно съжаление и сега не мина без човешки жертви. При различни инцидентни ситуации във ваканционен комплекс "Елените“ живота си загубиха трима мъже и една жена.



Изказвам своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.



Причините за тези бедствия със сигурност са многобройни и от различно естество. Те трябва да бъдат подробно изяснени в хода на разследванията и проверките от компетентните институции.



Специално за ваканционен комплекс "Елените“, от това което видях на място, една от основните причини е "загадъчното строителство" на комплекс от близо 100 къщи, изградени буквално по пътя на водата, по протежението на дере, водещо към морето. Освен това, в най-ниската част на водосбора, където се стича водата от двата склона, е изграден и аквапарк. Абсурдно, но факт.



Друга съществена причина е и вероятно непочистеното дере.



Подчертавам, че тук разглеждам само част от факторите, довели до трагедията, без да навлизам в темата за разрешителните и строителната документация.



Що се отнася до наводнението в Царево, една от причините, наред с огромното количество дъжд от 410 литра на кв. м, паднало за по-малко от четири часа, вероятно е некоригираното корито на река Черна, която преминава през града.



След наводнението през 2023 г. бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на разрушени мостове (три в града и три по пътя за с. Лозенец), както и за ремонти на компрометирани язовирни стени.



За съжаление, исканите средства за почистване и корекция на реката не бяха одобрени, тъй като Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МВР не разполагаше с достатъчен финансов ресурс. През 2023 г. общините бяха подали искания за около 700 млн. лв., а годишният бюджет на комисията беше едва 130 млн. лв.



При повечето наводнения у нас се наблюдават повтарящи се причини: непочистени и некоригирани речни корита, липса на контрол и компромиси от страна на местната власт и институциите, ангажирани с издаване и съгласуване на строителни книжа, както и въвеждане в експлоатация на обекти със съмнителен статут.



️Считам, че тези проблеми могат да бъдат ограничени, ако в спешен порядък се предприемат следните мерки:



Създаване на комисия между служители от МРРБ и МОСВ, която да изследва всички факти и обстоятелства около застрояването на наводнените площи в Елените и в община Царево, след което да се предложат законови промени, санкции и отговорност. Освен причините, комисията следва да посочи конкретни имена на длъжностни лица, които са позволили това безумно строителството и публично да запознае обществото с резултатите от своята проверка.



Създаване на специален фонд извън Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МВР, който да подпомага общините и областните управи с реален финансов ресурс, предназначен не само за почистване, но и за корекция на реки и дерета.



Засилване на контрола от страна на ДНСК и общините чрез проверки на всички наводнени райони и издадените разрешителни за строеж. Главните архитекти трябва да получат правомощие да отказват инвестиционни намерения в близост до реки и дерета, ако не са предвидени необходимите брегоукрепителни мероприятия.



Осигуряване на целеви бюджет към областните управители, които по закон имат задължение да почистват реки в неурбанизирани територии, но не разполагат с нужния финансов ресурс. В момента тези дейности се извършват единствено от кметовете, ако са добросъвестни и имат достатъчно общински парични средства.



️Не можем да предотвратим природните бедствия, но можем да ограничим техните последици с разумно планиране, отговорност и реални действия.



Време е да спрем да действаме след трагедиите и да започнем да ги предотвратяваме. В тази връзка от ДПС-Ново начало още днес ще изпратим писма до компетентните министерства и институции, с които ще настояваме за изброените предложения, искания и официален доклад с констатациите от всички проверки", пише още Стоянов.