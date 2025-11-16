ЗАРЕЖДАНЕ...
Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
© NOVA
“Пенсионерите, които продължават да работят в МВР не са виновни за тази система. След като законът им го позволява, защо да не се възползват от правото си? Друг е въпросът доколко това е добре за системата и как можеш да ги управляваш, при условие, че те си получили всички бонуси, които един човек получава на края на кариерата си", коментира Георгиев пред NOVA.
Според него 5000-те пенсионери, които работят във вътрешното министерство, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка: “Предполага се, че са опитни служители. Ще бъдат необходими 10 години обучение на нови служители, за да се заменят тези хора."
“За да се направи една реформа са необходими 3 много важни неща. Едното е да знаеш как да го направиш, второто е да знаеш какво искаш да постигнеш, третото е да имаш финансово-ресурсно осигуряване. Ако нямаш едно от трите неща, реформата не е реформа, а е деструкция", смята бившият главен секретар на МВР.
“МВР е система, която защитава демокрацията, но не я практикува, защото е централизирана и йерархична. Поне беше такава", допълни Георгиев.
Според него няма реформи, защото е необходима силна политическа воля: “Последното такова нещо го имаше през 2009 година, когато от 7 главни дирекции в МВР станаха 4. Формира се Главна дирекция "Национална полиция" и ГДБОП".
“Реформите в МВР са една от друга по-лоши и една от друга по-безумни. Но тези, които ни учиха как да правим реформи в Западна Европа, така си реформираха техните служби, че в момента там има градове, в които няма закони. В България не е така", обясни Георгиев.
По думите му навсякъде проблемите с малката и по-голямата корупция съществуват. “При нас имаме и момчета, които се хвърлят и спасяват хора, имаме такива, които ескортират бременни жени с риск за живота си. Има лоши, но и добри служители", каза бившият главен секретар.
“Законите са направени така, че МВР е функция на политиката. Друг е въпросът, че не бива да има политическа злоупотреба с ведомството", смята той.
Още от категорията
/
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
18:42
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
18:30
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
17:22
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
14:11
Радан Кънев за задържането на сина му: Явно не сме намерили верния подход, моментът е труден за нас
10:59
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
Икономистите притеснени за държавния дълг: Само за лихви през 2026 г. ще дадем над 1 млрд. евро, през 2028 г. ще са 1,7 млрд. евро
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
elma
преди 47 мин.
Значи като някой, не дай Боже, от тях умре, няма да вземете млад кандидат, защото трябва да го обучавате 10 години? Айде, бе!
Анонимен
преди 1 ч. и 48 мин.
Напротив! Незаменими хора няма! Ако има политическа воля, още утре всички ще са освободени!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.