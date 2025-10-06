Калфин: Финансовата стабилност у нас е подобрена, там няма притеснения. Френските проблеми не са директно български

© Фокус Стабилността на Франция, не само политическата, но особено финансовата, са много важни за целия Европейски съюз. Много важно е по какъв начин страната ще излезе от кризата. Надявам се да не се наложи другите страни да се налага да помагат. Това каза Ивайло Калфин – изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, два пъти вицепремиер и министър на труда и социалната политика, както и на външните работи, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Основният проблем във Франция не е политическата нестабилност, отбеляза той. "Това, което е важно, е бюджетът и как Франция ще излезе от тази криза. Няколко правителства се провалят, защото не могат да ограничат дълга, а увеличеният дълг вече започва да създава икономически проблеми. Тук не става въпрос само за еврозоната, а за конкурентоспособност и финансова стабилност на целия Европейския съюз“, подчерта Калфин.



Според него ситуацията в България се различава от тази във Франция. "Френските проблеми са свързани с огромния дълг, който все още расте, и неспособността на правителствата да регулират разходите. Дългът в България все още е най-нисък в целия Европейския съюз. Финансовата стабилност у нас от въвеждането на валутния борд е значително подобрена и там няма притеснения. Френските проблеми не са директно български“, коментира Ивайло Калфин.