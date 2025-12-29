ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво трябва да заплатите, когато ползвате извънболнична медицинска помощ?
© istock
Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума. Децата са освободени от заплащане на потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ. Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат и:
- лица със заболявания, определени по списък към НРД;
- малолетни и непълнолетни
- неработещи членове на семейството;
- пострадали при или по повод отбраната на страната;
- ветерани от войните, военноинвалиди;
- задържани под стража лица;
- задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
- задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода;
- социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- лица, настанени в домове;
- медицински специалисти;
- пациенти със злокачествени новообразувания;
- бременни и родилки до 45 дни след раждането;
- здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
Списъкът със заболяванията, които освобождават гражданите от потребителска такса, е публикуван на сайта на НЗОК.
Още по темата
/
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
21.11
Одобриха транш от близо 92 млн. лева за изплащане на обезщетения в общинските образователни институции
19.11
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
19.11
Още от категорията
/
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
17:47
Проф. Хинков и Аркади Шарков: Доплащанията от страна на пациентите трябва да бъдат прекратени! Решения по актуалните казуси не се взимат
11:43
Диян Стаматов: 2025-та беше година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции
09:36
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
09:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.