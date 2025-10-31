Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Какво ще можем да си купим с новата минимална заплата в евро?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:54Коментари (0)62
© Фокус
Съветът за съвместно управление реши на заседание, че от началото на 2026 г. минималното възнаграждение ще достигне 620 евро (1213 лв.). За сумата се говореше още от октомври, когато размерът беше обявен от социалния министър Борислав Гуцанов.

За тази година минималното възнаграждение е 1077 лв., което означава, че българите в момента могат да закупят "малката“ потребителска кошница 9,6 пъти. За сравнение в Румъния тя може да бъде купена 16,5 пъти, а в Нидерландия –33,4 пъти.

Покупателна способност с новата минимална заплата

По данни на КНСБ от октомври, стойността на потребителската кошница през септември тази година нараства с 0,5%. Малката потребителска кошница за България е на стойност 111,76 лева или 57,15 евро и включва основни продукти като хляб, мляко, брашно (1 кг), картофи (1 кг), захар (1 кг) и ориз (1 кг).

Ако цената на кошницата се запази на същото ниво, то с новата минимална заплата българите ще могат да закупят продуктите от "малката потребителска кошница“ 10,9 пъти.

Цени на основни продукти в сравнение с други държави

КНСБ е сравнил цените на малката потребителска кошница у нас и в други държави от Европейския съюз. Цената на брашното и прясното мляко у нас е най-висока в сравнение с Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния.

Средната цена на прясното мляко е 1,79 евро в Германия, 1,37 евро във Франция, а в България е 1,82 евро.

Какво още предвижда проектът за Бюджет 2026?

В проектобюджета за следващата година е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро), което е ръст с 470 лв. Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Замразява се размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро). Няма да бъде увеличен и минималният дневен размер на обезщетението за безработица –18 лв. (9,21 евро), както и максималният дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв. Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа през втората година, да получават 75% от обезщетението (сега взимат 50%).

Общините ще получат 980 млн. евро за капиталови разходи. Сметките направи businessnovinite.bg. Проектобюджетът предстои да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъде внесен в Народното събрание.

Още по темата: общо новини по темата: 1634
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
предишна страница [ 1/273 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
08:32 / 29.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: