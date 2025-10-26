Какво се случва с делото "Сияна"?

© bTV Има ли зависимости, манипулации и лъжливи заключения сред автотехническите експерти по дела за катастрофи? Въпросът повдигна бащата на загиналата 12-годишна Сияна. В серия интервюта той твърди, че експертът по делото Сияна професор Станимир Карапетков цели да си направи отвод, с което да отпадне изготвената от него ескпертиза, делото да бъде забавено, а подсъдимият за катастрофата - да излезе от ареста.



Карапетков отрече и призова Николай Попов да му се извини, а съюзът на независимите автотехнически експерти го подкрепи. Друг експерт от бранша обаче Христо Узунов твърди, че му е оказван натиск да изготви конкретна експертиза по дело за катастрофа и потвърждава, че сред експертите има опити за натиск.



Какви са те и защо са важни за справедливостта при катастрофите?



31 март. По пътя между Телиш и Радомирци камионът на 65-годишния Георги Александров навлиза в насрещната лента и удря кола с баба, дядо и внуче. 12-годишната Сияна загива на място. Александров е обвинен в причиняване на смърт по непредпазлиовост и до момента е в ареста, пише bTV.



Вещо лице по делото е най-търсеният автоексперт в делата за катастрофи у нас - професор Станимир Карапетков. Експертизата му за катастрофата сочи към вина на шофьора на камиона. Обвиненията на бащата на Сияна обаче са в това, че Карапетков и новият адвокат на подсъдимия Явор Нотев преварително са се уговорили да предизвикат смяна на експертите по делото, а с това - и отхвърляне на автотехническата експертиза. Това според Николай Попов би станало с отвод на Карапектов. Той обяснява ползата за обвиняемия шофьор на камиона.



"В случай, че се направи отвод на Карапетков и той бъде поискан от Нотев, обвинението остава без основното доказателство - експертизата. С отвода се отвежда експертизата. Тоест нямаме експертиза и ако поиска Нотев една мярка за неотклонение, и водачът ще бъде освободен. Целят да го изкарат на освобода, да вкарат делото в една спирала, която може да продължи 7-8 години. Този човек е на 67-8 години, може да не доживее - с извинение, че така говоря, края на тази съдебна сага. За мен този водач на камиона е много важен за транспортната фирма, която според мен плаща защитите му и за това се правят всякакви правни номера", коментира Николай Попов, баща на загиналата Сияна.



Отводът според бащата се налагал заради свързаност между Карапетков и новодошлия в делото адвокат на шофьора на камиона Явор Нотев.



По думите му Карапетков и Нотев са близки по между си, участват като учредители на общи сдружения и програми за обучения. Запитан дали е така, адвокат Явор Нотев беше лаконичен:



"Случаят е в съда. Няма нужда от коментари вън от съдебната зала. В крайна сметка думата ще има съдията с предвидените в закона актове", казва Явор Нотев, адвокат на подсъдимия Георги Александров.



Обвиненията отрича и експертът Карапетков.



"Според експертизата, която аз съм дал, виновен е шофьорът на камиона, а дядото на Сияна не е подведен под отговорност въз основа на моя анализ. Това трябва да е ясно. И аз научавам, че Нотев след три месеца влиза в не първото дело, а следващото. Ха обяснете ми как аз имам сделка с него. Когато не знам, че той ще съществува в това дело. Нелепи неща са това. Може ли да има съмнение в моя морал, когато всички дела минават през мен? Бакаджик - 20 жерти. "Тракия" - 12 жертви. "Струма" - 45", коментира проф. Станимир Карапетков, автотехнически експерт.



Заради съмненията, че е договорен отвод между защитата на шофьора и експерта сега и бащата поиска отстраняване на Карапетков от делото. Съюзът на независиите автотехнически експерти в България, с председател самия Карапетков пък, излезе с писмо в негова подкрепа и нарече конфликта "заговор на лица от кръга на Николай Попов, които целят да уронят престижа на професора.



"Експертизата по процесното дело, изготвена от професор Карапетков, все още не е докладвана в съда, не е оспорена от нито една от страните в процеса. Въпреки това, благодарение на конспиративни теории, вече се иска неговият отвод от бащата на починалото дете", посочват от съюза.



В сблъсъка за влияния и договорки по време на дела обаче се намесва и друг търсен автотехниески експерт - доцент Христо Узунов, който обяви, че е бил обект на натиск от Карапетков при изготвянето на експертиза по друго дело за катастрофа.



"В случая преди изготвянето на самата експертиза бях така помолен - хайде, така най-меко да го кажа, от професор Крапетков да изготвя експертизата във варианта, който той е дал", казва доц. Христо Узунов, автотехнически експерт.



Делото е срещу някогашния заместник министър на финансите Красимир Катев, уточнява Узунов. Мъжът е обвинен в това, че през 2012-та година с навлизане в насрещното движение с удар причинява смъртта на двама души. Първата автотехническа експертиза е изготвена от професор Карапетков, разказва Узунов.







Подъдимият е обявен за невинен. След протест на прокуратурата обаче делото започнало отначало с друга група експерти - вече с участието на Узунов.



По думите му Карапетков му е казал да се съобрази с неговото заключение - да приеме същото.



"Той е участвал в предишната експертиза. Експертизата беше официална, но беше с два варианта вътре. В самото изложение имаше удар в пътната лента на водача и в насрещната пътна лента", посочва той.



Карапетков посочва, че не може да се съобрази с това.



"Нашият състав даде единствен вариант за удар - че ударът е в насрещното платно. Това е. И няма друг вариант. Това се оказа решаващо за определянето на вината и съответно и подсъдимият е бил осъден", допълва още той.



Така след експертизата на Узунов през 2016-та присъдата срещу бившия заместник министър се променя от оправдателна на 4 години затвор. По-късно тя е изменена в условна, заради смекчаващи вината обстоятелства, които не са свързани с експертизата. Бившият политик отказа да коментира темата.



Остава въпросът има ли натиск от съдебен експерт над негов колега да изготви заключение в полза на обвиняем? И верни ли са твърденията на бащата на Сияна, че председателят на съюза и дуайен на автоекспертите се опитва да влияе на колегите си?



Професор Карапетков отказа коментар по тези въпроси. Казва ни само, че зад тях се крие лична вражда. Тя тръгнала от момента, когато той като ръководител на Инженерно-педагогическия факултет в София с подписка на над 60 преподаватели предизвикал уволнението на Христо Узунов от поста ръководител катедра, заради грубо отношение към специализантка.



Узунов не отрича, но добавя, че този конфликт няма общо с намесата в съдебните експертизи. И дава пример как е бил изваден като експерт от друго знаково дело - това за катастрофата на бившия политик Лютви Местан. Местан и бащата на починалото в инцидента 6 месечно бебе са обвинени в съпричиняване на смъртоносната катастрофа.



Автотехническата експертиза тук отново е изготвена с участие на Карапетков. Тя е атакувана от защитата на Местан със сигнал, че е с невярно съдъежание. Карапетков и колегите му сами си правят отвод с мотива, че им се оказва натиск. Назначени са нови експерти, сред които и Христо Узунов. Той обаче бързо е отстранен от делото след молба на адвокат и сигнал на съюза на независимите автоексперти в България с председател, Карапетков.



Сигналът твърди, че Узунов е неморален и нарушава етичните правила на гилдията, заради разпространявана от него протестна нота, с която критикува установените правила на експертите.



Със същия сигнал съюзът е поискал и отнемане на правата на Узунов като съдебен експерт, но преди месец отговорната по закон съдебна комисия е отхвърлила искането. Узунов остава действащ съдебен експерт и продължава да намира пороци в системата на вещите лица у нас.



На въпрос знае ли за случаи, в които експерт - вещо лице, да се окаже подсъдим заради това, че умишлено е манипулирал експертиза, доц. Узунов отговаря:



"Имало е такива случаи и такива разследвания, но доколкото знам, те са отпаднали като такива обвинения. Границата между грешката и умисъла е много малка. Лично аз обиколих 27 окръжни съдилища и районни в градовете. Експертизите, които съм анализирал определено могат да се групират в три групи - много ниско качество, една доста сериозна бройка в средното ниво и, естествено, по-малка бройка в достатъчно сериозно научно ниво в експертизи, които определено са доста пълно обосновани и не търпят критика, бих казал."



По думите му възнаграждението на такъв експерт е 3,5% от минималната работна заплата - ставка за един час. Сумарно може да се получи - примерно от 500 до 3-4-5000 лева. Ето чух, че професор Карапетков специално е поискал 7000 лева за една експертиза. Това също е възможно, защото е положил доста повече часове", посочва доц. Узунов.



"Да управляваш автомобил в населено място с такава скорост е същото като да управляваш камион в проливен дъжд с 83 км/ч“, каза бащата на загиналата Сияна



Запитан дали е имало опити да го подкупят да изготви съдебно заключение в нечия полза, Узунов отрича.



Според него обаче гаранция за безпристрастност и независимост на експертите ще има с въвеждането на система за случайното им разпределение по делата. Така се избират съдиите и прокурорите, но не и експертите - те се посочват по усмотрение на разследващи и магистрати.



А безпристрастните съдебни експертизи са ключови в правосъдието при катастрофи, финансови измами, убийства.