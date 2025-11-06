Какво се случи с 31-годишна жена е транспортирана по спешност от Благоевград до СБАЛАГ "Майчин дом"?

© 31-годишна жена е транспортирана по спешност от Благоевград до СБАЛАГ "Майчин дом“ в София с линейка, след като започва преждевременно раждане в 26-та гестационна седмица, което не може да бъде овладяно на място.



Случаят поема д-р Димитър Божилов, акушер-гинеколог от Клиника по патологична бременност. След проведена терапия екипът успява да преустанови раждането и започва подготовка на белите дробове на бебето.



Характерно за младата жена е трансплантиран бъбрек преди 12 години с донор нейната баба. Поради съмнение за кръвно заболяване, пациентката е консултирана от хематолог от УМБАЛ “Александровска“. Извършена е стернална пункция с вземане на костен мозък, която потвърждава наличието на рядко хематологично заболяване, изискващо специфичен подход към лечението и проследяването по време на бременността.



В допълнение, пациентката е с вродена деформация на тазобедрената става, довела до ограничена подвижност и скъсяване на единия крак с около два сантиметра. Това състояние съществено променя анатомията на таза и неговата ос, което е от значение при позиционирането на матката и плода. Бременността протича с изключителен риск и изисква постоянен контрол от специалисти по акушерство и гинекология, урология нефрология и хематология.



От 27-ма до 33-та гестационна седмица бременната е хоспитализирана в Клиниката по патологична бременност на "Майчин дом“, където е под ежедневен контрол. Проследяването е извършвано от екип под ръководството на проф. д-р Виолета Димитрова, началник на клиниката, с участието на д-р Димитър Божилов, д-р Ибрям Ибрям, д-р Борислав Георгиев и д-р Силвия Савова.



През целия период е прилагана медикаментозна терапия за балансиране на кръвните показатели и предпазване от отхвърляне на трансплантирания бъбрек, като е осигурено непрекъснато наблюдение от нефролози и хематолози.



Въпреки сериозните усложняващи фактори - еднорога матка, седалищно разположение на плода и анатомични особености на таза, екипът успява да задържи бременността до 33-та седмица, което е ключово за развитието и оцеляването на бебето.



След внимателна подготовка е извършено цезарово сечение, ръководено от д-р Димитър Божилов, с участието на д-р Борислав Георгиев, д-р Катерина Спасова, специализант по акушерство и гинекология и д-р Ивайло Траянов - анестезиолог. Предвид тазобедрената луксация, екипът прилага специален акушерски и анестезиологичен подход при подготовката за цезарово сечение, за да бъде осигурена максимална безопасност както за майката, така и за новороденото.



Родено е момиченце с тегло 2090 грама и 47 см, което е настанено в Интензивно отделението в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ "Майчин дом“. Бебето е в кувьоз, като първоначално е на захранване със сонда и на кислородна палатка, но вече е на самостоятелно хранене и дишане.



Майката и новороденото са в стабилно състояние. Очаква се да бъдат изписани в следващите дни. Случаят показва силата на мултидисциплинарния подход и високото ниво на експертиза в "Майчин дом“ при проследяване и родоразрешаване на високорискови бременности.