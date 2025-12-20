Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова година. Възможно ли е създаването на нов кабинет в рамките на 51-ото Народно събрание или ще се стигне до предсрочни парламентарни избори? След консултациите миналата седмица на парламентарните групи при президента отговорът изглежда ясен – до момента нито една не е заявила опит за нова конфигурация в рамките на този парламент.
Какви са заявките на политическите партии?
От ГЕРБ-СДС категорично заявиха, че в рамките на това Народно събрание кабинет няма да излъчат.
"Смисълът на това правителство беше да доведе България до еврозоната и Шенген, както и да падне мониторинговият механизъм. В политиката обаче шоуто и маркетингът са на почит. Ние няма да съставяме правителство в рамките на 51-ото НС", заяви миналата седмица зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева.
От "Продължаваме Промяната – Демократична България" се борят за пълно мнозинство на следващите предсрочни избори.
"Смятаме за невъзможно да се състави кабинет в рамките на 51-ото НС", заяви лидерът на ПП Асен Василев след консултациите при президента.
Управляващата коалиция в лицето на БСП, ИТН и подкрепящите ги от "ДПС-Ново Начало" също смятат, че този парламент е изчерпан, а опозицията е за предсрочни избори.
Възможна ли е нова конфигурация в "новия" парламент?
Неясен е броят на играчите в пленарната зала. На масата стои въпросът дали президентът Румен Радев ще се появи на следващите избори със свой политически проект. За момента той отказва да даде отговор, а парламентарните групи се въздържат от коментар относно колаборация с партия на президента. Единствено от ПГ на МЕЧ са заявили категорично желание да управляват, ако Радев се появи на политическата сцена.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.