За да ползвате медицинска помощ по линия на НЗОК, трябва да имате непрекъснати здравноосигурителни права. Това означава, че редовно сте заплащали здравноосигурителните си вноски за последните 36 месеца, преди датата на прегледа.Ако имате пропуски в здравното си осигуряване, трябва да заплатите дължимите вноски в Националната агенция по приходите (НАП), за да получите осигурителни права от датата на заплащането. В противен случай трябва да заплатите сами за оказаната медицинска помощ - по цени, обявени от лечебното заведение.Ако сте били с нередовен здравноосигурителен статус и възстановите дължимите здравни вноски, трябва да имате предвид, че информацията между НАП, РЗОК и личните лекари се обновява в рамките на 1 календарен месец. Лекарят проверява здравноосигурителния Ви статус чрез интернет - чрез справка в регистъра за здравно осигуряване на НАП. Ако към датата на прегледа възстановяването на здравните Ви права все още не е отразено в електронната страница на НАП, трябва да предоставите на лекаря Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права, издадено от НАП. Представянето само на платежен документ на личния лекар не е достатъчно, за да получите необходимата Ви медицинска помощ по линия на НЗОК.Може да проверите здравноосигурителния си статус и на електронните адреси на НАП и НЗОК: www.nap.bg и www.nhif.bg.За да ползвате медицинска помощ, както и да получавате лекарства за домашно лечение, заплатени от здравната каса, трябва да си изберете общопрактикуващ лекар (личен лекар). Личен лекар може да ви стане всеки общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК на територията на цялата страна. На официалната интернет страница на НЗОК е публикуван списък с имената и адресите на личните лекари, в чиито пациентски листи, след вашия избор, може да бъдете включени. Към личния лекар се обръщате винаги, когато имате здравословен проблем и се нуждаете от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства. Първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време на годината.За да изберете личен лекар, трябва да попълните "Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар“, която закупувате или попълвате разпечатани образци от официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – www.nhif.bg – меню "За гражданите“. Вие можете също да попълните и изпратите на избрания от вас ОПЛ регистрационна форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.За новородените деца - до даване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка, в регистрационния формуляр за избор се вписват номерът на съобщението за раждане на детето, както и регистрационният номер на лечебното заведение, от което произтича съобщението.За малолетни лица, изборът се извършва от техните родители и настойници, а за непълнолетни съответно - със съгласието на техните родители и попечители.Всяка година, в периодите от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември, може да смените личния си лекар. За да стане това, е необходимо да попълните "Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар". Образци на формата може да намерите на официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – www.nhif.bg – меню "За гражданите“. Вие можете също да попълните и изпратите на избрания от вас ОПЛ регистрационна форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК. С формуляра трябва да отидете при новоизбрания личен лекар и да му предоставите здравноосигурителната си книжка, в която личният лекар вписва трите си имена и датата на избора.При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ, здравноосигуреното лице има право на нов избор.При промяна на настоящия си адрес също имате право на избор на нов лекар, без да спазвате определените годишни срокове. В този случай попълвате регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която си набавяте по описания по-горе начин.Ако пребивавате в населено място извън постоянното местоживеене за срок до 1 месец и се налага да получите медицинска помощ инцидентно по повод на остро възникнало състояние, може да се обърнете за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар. Ще заплатите само законово регламентираната потребителска такса.Ако сте в друго населено място повече от 1 месец, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното местоживеене. Временният избор може да бъде за срок от 1 до 5 месеца. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар, която може получите по описания вече начин. При изтичане на срока на временния ви избор извън здравния район, в който сте осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният Ви постоянен избор на общопрактикуващ лекар.От РЗОК ще получите здравноосигурителната си книжка.При изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка трябва да подадете заявление по образец до директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято територия осъществява дейността си Вашият личен лекар. Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява от директора на РЗОК за невалидна. Следва да заплатите стойността на новата здравноосигурителна книжка - 8.24 лв. за което РЗОК издава документ. До три дни трябва да представите на личния си лекар протокола и новата здравноосигурителна книжка - за заверка.Общопрактикуващият лекар Ви преглежда, назначава Ви лечение, изписва Ви лекарства, извършва профилактични прегледи и имунизации, изпраща Ви за консултации при специалист (с направление за консултации), за лабораторни изследвания (с направление за медико-диагностични изследвания), насочва Ви за експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (с талон за ЛКК).Е-здраве. ПИС. Работи се по обединяване на масивите информация.