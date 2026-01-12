Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Страната ни дава образование в различни сфери на множество чуждестранни студенти от различни страни. Във всеки университет у нас се обособява група на чужденците и макар най-големият процент чуждестранни студенти да се обучават в частни висши учебни заведения, не е нисък и процентът им в държавните. 

Медицината се оказва най-атрактивна за чужденците. Справка на ФОКУС показва, че Медицински Университет - Плевен е държавният университет, в които се обучават най-много чуждестранни граждани. 

Той е следван от медицинските университети в Пловдив, София и Варна.