Железопътният транспорт у нас остава едно от най-важните звена в националната транспортна система. Не само с историческата си роля, но и с потенциала да бъде устойчив, екологичен и икономически ефективен избор за бъдещето. Въпреки това секторът се сблъсква с редица предизвикателства.

Относно напредъка на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г., ръководителят на Управляващия орган на Програмата Мартин Георгиев напомни, че нейният бюджет е приблизително 3,7 млрд. лв.

"Към момента успяхме да предоставим безвъзмездна помощ приблизително 80% от бюджета на програмата, или около 3 млрд. лв., и сме разплатили около 850 млн. лв. - средства, които са влезли в икономиката на страната", уточни той.

По отношение на железопътния транспорт, Георгиев каза, че той е един от фокусите на програмата. 

"От гледна точка за качеството на услугата, ние за първи път в този програмен период купуваме и нов подвижен състав, който се комбинира с покупките на подвижен състав по ПВУ", допълни ръководителят на Управляващия орган на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Фокус върху модернизацията на инфраструктурата



Той поясни, че в третия програмен период основният фокус е върху модернизацията на инфраструктурата върху ключови направления, които имат значение не само за България, но и за ЕС.

"След тяхното изграждане по тези линии може да се очаква увеличено скорост на движението 160 км за пътническите влакове, до 120 км за товарните влакове. Инвестира се в модерни системи за управление на трафика. Програмата финансира и по-малки като обем инвестиции", заяви Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Изпълнени проекти по програмата



"Това, което в момента работим, е фокусът на програмата, на бенефициентите. Завършване на проектите, започнати в периода 2014-2020 г. и следва да се завършат през настоящия програмен период. Фокусът ни е върху приключването на линията Пловдив - Бургас. Близо 80% от нея са изградени.  Премахват се пресичанията на едно ниво. Има сериозен напредък по направлението София - Драгоман. Говори се за развитието на напредъка по линията София - Пловдив - едно от най-сложните трасета", изтъкна гостът.

Георгиев уточни, че до август 2026 година договорът за новите мотриси трябва да бъде изпълнен.

"20 мотриси идват по ПВУ, 5 мотриси идват по Програма "Транспортна свързаност", отбеляза той.