В края на декемвриутвърди новите цени за водоснабдяване и канализация, които трябваше да влязат в сила от 1 януари 2026 г..В същото време обачепубликува решение да се спре поскъпването на водата на практика за гражданите в голяма част от страната от 1 януари 2026 г. Това се отнася за ВиК оператори под шапката на държавния "Български ВиК холдинг“.и то е с 11.8 на сто до 4.10 лева за кубик. При семейство от 3 души и средно потребление от 12 кубика на месец, говорим за сметка в размер на около 49 лева или около 25 евро.В следните области цените на водата ще останат на нивата от 2025 г. иБлагоевградБургасВарнаВидинВрацаГабровоДобричКърджалиКюстендилЛовечМонтанаПазарджикПерникПлевенПловдивРазградРусеСилистраСливенСмолянСофия областСтара ЗагораШуменЯмболВажно е да се подчертае, че. Води, управляеми от общински или частни дружества, не са задължени да следват мораториума и могат да прилагат одобрените от КЕВР цени сами. Такива случаи може да се очакват, например, в градове като:ТроянСапарева баняСанданскии други, където ВиК операторът не е част от държавния холдинг.