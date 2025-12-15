ЗАРЕЖДАНЕ...
Какви ще са цените на колите у нас след 1 януари?
©
България е силно зависима от пазара на употребявани автомобили. Влизането в еврозоната би могло да повлияе на този сегмент чрез намаляване на разходите по внос, по-лесно сравнение на цените и по-голяма конкурентност между търговците. Същевременно доходите и покупателната способност на населението остават ключов фактор за търсенето.
През октомври 2025 г. България отчете рекорден ръст в продажбите на нови автомобили, като регистрираните нови коли нараснаха значително в сравнение със същия месец на предходната година. Това показва силен интерес от страна на потребителите и положителен тренд след продължителен спад на пазара в други европейски държави, пише БНТ.
Особено впечатляващо е, че пазарът на електрически и хибридни автомобили в България бележи много по-висок ръст в продажбите от средния за Европейския съюз. Продажбите на изцяло електрически автомобили нараснаха с около 84%, а на хибридни – с над 200%, което поставя страната сред лидерите в ЕС по ръст на този вид задвижване.
При традиционните двигатели се наблюдават различни тенденции: бензиновите автомобили също растат, докато търсенето на дизелови превозни средства леко намалява в сравнение с предходната година.
Гледайки на първите десет месеца на годината, натрупаните регистрации на нови коли в България се увеличават с над 13%, като свръхрастежът на електрически и хибридни модели продължава да бъде значителен.
Ръстът в регистрациите особено през 2025 г. показва, че търсенето на нови автомобили у нас се възстановява и дори ускорява спрямо предходни години. Електрическите и хибридните автомобили растат значително – това може да доведе до по-голямо предлагане на пазара и евентуално до по-ниски цени за този сегмент в бъдеще. Въпреки общия растеж, дизеловите автомобили намаляват, а бензиновите имат умерен ръст, което отразява и европейските тенденции към по-чисти технологии.
Още по темата
/
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
12.12
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
11.12
Знаехте ли, че евробанкнотите са от памук, а монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
11.12
Все още вендинг машините не са готови за еврото. Подготвени са оборотни разплащателни устройва, които ще бъдат подменени след 1 януари
09.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Още от категорията
/
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
13:00
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
12:25
Екатерина Михайлова: В критични моменти в историята именно почтените хора са успявали да променят посоката на страната
12:11
Лекар: Всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?
09:37
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и комуникация, а стреса от социалните мрежи го няма
14.12
Развитието на регионите: Варна е първенец по инфраструктура, Пловдив по обслужване на "едно гише" – вижте къде се нарежда вашия град
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 8 мин.
Идиоти! При валутен борд и фиксирана цена лев-евро, какви флуктации може да има? Ако ги има, то това си е чиста спекула, което не е нищо ново за България, където есин сламен премиер изтърси великата мисъл, че инфлация нямало, а имало само усещане за инфлация
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.