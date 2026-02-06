ЗАРЕЖДАНЕ...
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
©
Анализът на тарифите на банките показва ясно очертана тенденция: все повече кредитни институции комбинират фиксирани такси с процент от теглената сума, което оскъпява по-големите тегления.
При теглене на пари от собствен банкомат най-изгодна остава Ти Би Ай Банк с дебитната карта Visa Neon. Клиентите ѝ могат да направят до две тегления месечно без такса, а всяко следващо струва 0,50 евро.
На второ място се нарежда Д Банк с фиксирана такса от 0,15 евро, следвана от БАКБ, която също предлага ниски и предвидими условия.
В средата на класацията попадат големите банки като ОББ, ЦКБ и УниКредит, където таксите вече включват и процент от сумата.
Най-неизгодни условия при този тип операция предлага Интернешънъл Асет Банк, която начислява процентна такса от 0,10% с минимален праг от 0,20 евро.
Теглене от банкомат на друга банка в България и ЕИП таксите скачат осезаемо
Разликите стават значително по-осезаеми при теглене от банкомат на друга банка. И тук Ти Би Ай Банк - Visa Neon заема първото място със същия модел на до две безплатни тегления месечно.
Следват Интернешънъл Асет Банк с фиксирана такса от 0,72 евро и ОББ, която комбинира 0,60 евро с допълнителни 0,1% от сумата. При ДСК, Fibank, Уникредит
таксата е 0.77 EUR. ЦКБ и Пощенска банка - 0,80 EUR.
Най-неблагоприятни условия предлага Инвестбанк, където тегленето от банкомат в ЕИП може да достигне 1 евро плюс 1% от теглената сума.
И в двете класации ясно се откроява тенденцията банките да добавят процентна компонента към стандартните такси. Това означава, че клиентите, които теглят по-големи суми наведнъж, ще усетят реално оскъпяване, особено при използване на банкомати извън собствената банкова мрежа.
Още по темата
/
Намаляват сигналите за нарушения при въвеждането на еврото в област Благоевград, а процесът протича организирано и спокойно
05.02
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
04.02
Финансов анализатор: Еврото няма да ни спаси от търговците, които не издават касов бон. Българите държат колосални суми в банките
02.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
Още от категорията
/
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница: Проектът е "надпартиен", работи се ежедневно
05.02
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
Проф. д-р Манол Соколов: Над 50% от случаите на рак на дебелото черво у нас се откриват едва в 3 и 4 стадии
04.02
Проф. Николай Витанов: Ако приложим "Теорията на дългата коса" и изискване да няма връзки с хора, които да му предлагат по 10 млн. евро - служебният премиер трябва да е Маргарита Николова
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.