|Какви са предимствата на телемедицината?
Това предвижда Проект на Наредба за медицинска помощ от разстояние. Това правило изключва центровете за трансфузионна хематология и тъканните банки.
"Ползите от телемедицината са огромни - колкото по-бързо започнем да работим, толкова по-бързо се приближаваме към бъдещето. Каквито и опити да правим да спънем тази дейност, а наблюдаваме такива, опити, тя ще дойде", коментира бившият шеф на "Пирогов" доц. д-р Спас Спасков.
Технологиите дават възможност за извършване на част от медицинските дейности от разстояние.
Не само консултативна, а действена медицина
В България има 7-8 апарата Да Винчи, които правят операции.
"Те бяха създадени, за да се окаже медицинска помощ на космонавтите в орбита. Хирург при нужда може да извърши операцията от Земята. На много места тези апарати се ползват заради други техни предимства - хирургът е в съседна стая. Дали ще бъде в съседен град - той може да извърши операцията. Така лекар от София може да извърши операция във Варна и обратното", даде пример доц. д-р Спасков.
В ефира на Bulgaria ON AIR той уточни, че се търси юридическа подкрепа за промените, свързани с телемедицината.
Шанс за хората в отдалечени населени места
Едно от предимствата на телемедицината е възможността за консултации от специалисти в други градове, без необходимост от пътуване за лична среща, а само чрез изпращане на събраната документация.
Има възможност за проследяване от разстояние на състоянието на пациентите, които вече са се разболели и така ще се спести ходенето до кабинет и контакта с други хора.
"Така може да се следи състоянието на хронично болни пациенти. Това е благодат за отдалечените региони, където няма медицински персонал. Това не е същото като да преслушаш със слушалка, но е по-добро от нищо", категоричен е доц. д-р Спасков.
Предотвратяване на източването на НЗОК
Целта на наредбата е тази дейност да бъде заплащана от НЗОК.
"Затова се прави опит да се въведат колкото може повече ограничителни параметри, за да бъде проследявана дейността и да не бъде изкуствено източвана НЗОК", каза бившият директор на "Пирогов".
Когато телемедицината бъде въведена, тя ще се отразява и в здравните досиета на пациентите.
