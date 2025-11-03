ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какви са ползите от омега-3 мастните киселини?
Омега-3 мастните киселини (омега-3) са полиненаситени мазнини, които изпълняват важни функции в тялото ви. Тялото ви не може да произведе количеството омега-3, от което се нуждаете, за да оцелеете. Така че, омега-3 мастните киселини са основни хранителни вещества, което означава, че трябва да ги набавяте от храните, които ядете.
Какво правят омега-3 мастните киселини?
Омега-3 мастните киселини помагат на всички клетки в тялото ви да функционират, както трябва. Те са жизненоважна част от клетъчните мембрани, като помагат за осигуряване на структура и поддържане на взаимодействията между клетките. Въпреки че са важни за всички ваши клетки, омега-3 са концентрирани във високи нива в клетките на очите и мозъка ви.
В допълнение, омега-3 осигуряват на тялото ви енергия (калории) и поддържат здравето на много телесни системи. Те включват сърдечно-съдовата ви система и ендокринната система.
Какви са ползите?
Омега-3 мастните киселини имат много потенциални ползи за вашето сърдечно-съдово здраве. Едно от ключовите предимства е, че те помагат за понижаване на нивата на триглицеридите. Твърде много триглицериди в кръвта (хипертриглицеридемия) повишават риска от атеросклероза и по този начин могат да увеличат риска от сърдечни заболявания и инсулт. Затова е важно да се контролират нивата на триглицеридите. Освен това, омега-3 мастните киселини могат да ви помогнат, като повишат HDL (добрия) холестерол и понижат кръвното ви налягане, предаде Cleveland clinic.
Някои проучвания показват, че омега-3 мастните киселини могат да намалят риска от:
- Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).
- Смърт, ако имате ССЗ.
- Внезапна смърт, причинена от нарушен сърдечен ритъм (аритмия).
- Кръвни съсиреци
Освен здравето на сърцето, омега-3 мастните киселини могат да помогнат за намаляване на риска от развитие на:
- Някои форми на рак, включително рак на гърдата.
- Болест на Алцхаймер и деменция.
- Възрастово-свързана макулна дегенерация (ВМД).
- Изследванията продължават да изследват тези и други възможни ползи.
Полезни ли са омега-3 мастните киселини за вас?
Омега-3 мастните киселини могат да намалят риска от сърдечно-съдови заболявания, когато ги консумирате като част от диетата си. Като цяло е по-добре да се изберат хранителни източници (като риба), а не хапчета.
Хранителните добавки с омега-3 (хапчета рибено масло) може да имат някои ползи за определени хора. Но е най-добре да се действа с повишено внимание. Що се отнася до хапчета рибено масло, важно е да не се предписват сами. Никога не приемайте добавки без рецепта (OTC), без първо да се консултирате с вашия лекар. Вашият лекар, включително вашият личен лекар или кардиолог, може да ви предпише хранителни добавки въз основа на вашите рискови характеристики и нива на липидите.
Някои добавки, в зависимост от дозировката им, могат:
Да взаимодействат с някои от вашите лекарства с рецепта.
Да причинят неприятни странични ефекти.
Да повишат риска от предсърдно мъждене.
Да повишат риска от кървене, ако приемате антитромбоцитни лекарства или антикоагуланти.
Освен това, различните добавки съдържат различни формулировки на омега-3 мастни киселини. Някои от тези формулировки нямат доказани ползи за здравето на сърцето ви. Изследванията показват най-обещаващи резултати със специфична формулировка, наречена икосапент етил (пречистена форма на EPA). Този вид добавка може да помогне на хора, които отговарят на всички тези критерии:
Имат диагноза атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване.
Имат високи триглицериди (от 135 до 499 милиграма на децилитър или мг/дл).
Приемат статини и имат контролиран LDL холестерол (под 100 мг/дл).
Като цяло, клиничните изпитвания върху ползите от добавките с омега-3 имат смесени резултати. Някои проучвания показват, че добавките с омега-3 помагат за защита на сърцето, докато други не показват никаква полза. Това може да се дължи на вариации в методите на изследване (като дозировка, формулировки на омега-3 и пациентите, включени в проучването).
Тъй като изследователите продължават да изследват тази тема, хранителните насоки и препоръки може да се променят. Затова е важно да проведете разговор с вашия лекар, който може да ви предложи персонализирани съвети въз основа на вашите нужди и вашата медицинска история. Съветите, които те предоставят, ще бъдат най-точната, актуална и научно обоснована информация. Рибата е най-добрият хранителен източник на омега-3. Но можете да си набавите това основно хранително вещество и от някои растителни храни.
Кои са най-добрите хранителни източници на омега-3 мастни киселини?
Рибата е най-добрият източник на омега-3. По-долу изброява някои видове риба, които могат да добавят омега-3 мастни киселини към вашата диета.
Вид риба
Скумрия
Сьомга
Херинга
Аншоа
Сьомга
Бяла риба
Риба тон (червена)
Калба (гренландска)
Сардини (атлантически, консервирани в олио)
Риба тон (бял тон, консервирана във вода)
Синя риба
Рибарски костур
