Какви документи са необходими за здравни грижи на пенсионер в чужбина?

© Пациентски вестник Какви са възможностите за пребиваване на пенсионера в чужбина и какви документи са необходими за здравно му осигуряване там? На този въпрос, отправен от гражданин отговарят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).



Ако лицето има пенсионен статут в България и желае да се регистрира в чужбина, в случая Испания, това може да стане чрез издаването на формуляр S1 от съответната районна здравноосигурителна каса каса (РЗОК) по местоживеене или чрез служебно изискване на документа от испанската здравноосигурителна институция.



За кандидатстване за издаване на формуляр S1 в РЗОК са необходими следните документи:



- копие от документ за самоличност;



- обикновено пълномощно, ако документите не се подават лично;



- копие от пенсионното решение и по възможност копие от документ за адресна регистрация в Испания.



След издаването формулярът се представя в испанската здравноосигурителна институция, която извършва регистрацията. След като документът бъде регистриран, лицето ще получи пълен достъп до здравноосигурителната ситема в Испания.



Важно е да се има предвид, че Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) важи само при временен престой в Испания и осигурява медицинска помощ при възникнали спешни и неотложни състояния. Тя не предоставя пълен достъп до здравноосигурителната система на Испания.