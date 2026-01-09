Като част от пакета дентални дейности, които НЗОК заплаща за здравноосигурените лица, са и две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени челюсти с цели зъбни плакови протези, независимо от възрастта на пациента. Те са за период от 4 години и включват контролни прегледи през първите два месеца след поставянето им, като НЗОК заплаща и изработка на медицинско изделие тотална горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза в размер на 60,75 лв. към сумата от 287,28 лв. за всяка от тях, съгласно Анекс към Националния рамков договор за денталните дейности (НРД за ДД) 2023-2025 г.За обстоятелствата, че му е поставена цяла плакова зъбна протеза и е информирано, че към цената на денталната услуга е добавена/ не е добавена цена за изработката на протезата, здравноосигуреното лице попълва декларация, съгласно НРД 2023-2025 за ДД.Когато по време на лечебно-диагностичните дейности здравноосигурените лица изрично предпочетат материали, средства или методики невключени в посочения пакет и те са извън регламентираното доплащане за дейности от бюджета на НЗОК, пациентите дължат заплащане по цени на лечебното заведение, като това важи и за лицата, при които необходимото лечение не е включено в договорения пакет дентални дейности или те вече са получили полагащия им се обем дентални дейности.