Каква част от зъбните протези и импланти се заплащат от НЗОК?
За обстоятелствата, че му е поставена цяла плакова зъбна протеза и е информирано, че към цената на денталната услуга е добавена/ не е добавена цена за изработката на протезата, здравноосигуреното лице попълва декларация, съгласно НРД 2023-2025 за ДД.
Когато по време на лечебно-диагностичните дейности здравноосигурените лица изрично предпочетат материали, средства или методики невключени в посочения пакет и те са извън регламентираното доплащане за дейности от бюджета на НЗОК, пациентите дължат заплащане по цени на лечебното заведение, като това важи и за лицата, при които необходимото лечение не е включено в договорения пакет дентални дейности или те вече са получили полагащия им се обем дентални дейности.
