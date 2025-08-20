Какъв е трафикът по граничните пунктове в страната

© Трафикът е интензивен за леки автомобили на ГКПП "K.Андреево" и ГКПП "Kалотина", съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция“ на МВР. Информацията за движението е към 6:00 часа.



Ето и подробностите:



Границата с Румъния:



Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.



Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.



Границата с Република Северна Македония:



Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки.



Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.



Границата с Република Турция:



Трафикът е интензивен на ГКПП "K.Андреево" на вход за товарни автомобили.



Границата с Република Сърбия:



Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" на изход за леки автомобили.



Границата с Гърция:



На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.



През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .