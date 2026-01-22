ЗАРЕЖДАНЕ...
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
По думите на д-р Гергана Лазарова, специалист по кардиология, студът въздейства върху сърцето чрез няколко основни механизма – съдов спазъм, повишаване на кръвното налягане, ускоряване на пулса и промени в кръвосъсирването. Всичко това увеличава натоварването на сърцето и може да отключи остри състояния, особено при хора с вече съществуващи заболявания.
Как студът влияе на сърцето?
При излагане на ниски температури организмът активира защитни механизми – свиват се кръвоносните съдове. Това води до повишаване на артериалното налягане и до по-голямо натоварване на сърдечния мускул. Паралелно се активира симпатикусовата нервна система – пулсът се ускорява, а нуждата на сърцето от кислород нараства.
"При хора с исхемична болест на сърцето, хипертония или сърдечна недостатъчност този дисбаланс между нужди и доставка на кислород може да доведе до стенокардна криза, инфаркт или тежки аритмии“, обяснява д-р Лазарова, кардиолог в Клиниката по кардиология към УМБАЛ "Лозенец".
През зимата се наблюдават и промени в кръвта – повишава се броят на тромбоцитите и вискозитетът ѝ, което увеличава риска от образуване на тромби и съответно от инфаркт или инсулт.
Защо януари е най-рисковият месец?
Началото на годината събира в едно няколко неблагоприятни фактора:
- ниски температури и рязка смяна между топло и студено
- по-малко слънце и ниски нива на витамин D
- повече вирусни инфекции
- празнично преяждане, повече алкохол и сол
- по-малко движение и нарушен сън
"Това е комбинация, която поставя сърцето при необичайни обстоятелства.“, казва д-р Лазарова. Рискът от инфаркт след остра вирусна инфекция например се увеличава многократно.
Кои хора са най-уязвими?
Най-рискови са пациентите с:
- артериална хипертония
- диабет
- исхемична болест на сърцето
- сърдечна недостатъчност
- аритмии
- мозъчно-съдови заболявания
- тютюнопушене и наднормено тегло
Пушачите, дори и млади, реагират особено агресивно на студа, тъй като никотинът допълнително свива съдовете.
Ранни сигнали, които не бива да се игнорират
Сред първите предупредителни знаци са:
- необичайна умора при малко усилие
- главоболие и "плаващо“ замайване
- студени, бледи пръсти
- учестен или неравномерен пулс
- лек гръден дискомфорт
- необяснима тревожност
"Това са сигнали, че сърцето се затруднява да се справи с натоварването. Не бива да се подценяват“, подчертава д-р Лазарова.
Как да се пазим през зимата?
Според специалистите най-важните правила са:
- да се обличаме топло и да избягваме рязко излизане на студено
- да не се натоварваме физически навън при минусови температури
- да контролираме редовно кръвното налягане
- да се храним умерено и да ограничим солта, мазнините и алкохола
- да не пропускаме предписаната терапия
- да спим достатъчно и да ограничим стреса
