През 2026 г. ще имаме общо 248 работни дни, които се равняват на 1984 работни часа. Възможността за почивка през годината ще бъде разпределена в зависимост от официалните празници и дългите уикенди.През май ще имаме 18 работни дни, като през месец юли ще бъдат най-много - 23 дни.През 2026 г. ще има общо шест дълги уикенда около официалните празници. Годината ще започне с един допълнителен неработен ден заради въвеждането на еврото на 2 януари, който е обявен от правителството. Също така, 31 декември ще бъде неработен ден, което ще доведе до първия работен ден на годината - 5 януари.През март няма да има дълъг уикенд, тъй като националният празник 3 март се пада във вторник.За Великден през 2026 г. ще имаме четири почивни дни - от 10 април (петък) до 13 април (понеделник). Традиционно това включва Разпети петък и понеделник след Великден.1 май (Празник на труда) се пада в петък, което ще осигури три последователно почивни дни (1-3 май).6 май (Ден на храбростта и Гергьовден) ще бъде почивен ден, но няма допълнителни почивки за този празник.24 май (Ден на българската просвета и култура) попада в неделя, което води до почивен ден на 25 май (понеделник) поради правилото в Кодекса на труда.През месец май ще имаме само 18 работни дни.През септември ще има дълъг уикенд за Деня на Съединението, който се пада в неделя, и допълнителен почивен ден на 7 септември (понеделник). Денят на независимостта - 22 септември, се пада във вторник, и няма да има допълнителен почивен ден.През тези два месеца няма допълнителни почивни дни.За Коледа ще има пет почивни дни, тъй като Бъдни вечер е в четвъртък, а вторият ден на Коледа - 26 декември, се пада в събота. За този ден ще се отпуска допълнителен неработен ден на 28 декември (понеделник).Последният ден на годината - 31 декември, ще бъде в четвъртък и традиционно ще бъде работен ден. Министерският съвет е гласувал 31 декември и 2 януари да бъдат неработни, като така ще имаме пет последователно почивни дни.През 2026 г. ще имаме общо шест дълги уикенда и значителни празнични дни, които ще допринесат за повече време за почивка и отдих.