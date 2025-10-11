ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как парите ни в приложенията за финансови услуги ще се обърнат в евро?
Едно от най-популярните Финтех приложения има вече над милион потребители в България. Много удобен е за младежите, които правят почти всичко, свързано с преводи и разплащане, през телефона. Затова превалутирането на дигиталните им средства поставя въпроси пред тях:
"Аз точно това се чудех - дали трябва да си ги местя в банковата сметка евентуално оттам."
"Въпросът ми е дали при самата обмяна от лев към евро в дигиталните банкови системи и приложения ще има комисионна."
Икономисти припомнят, че голяма част от Финтех компаниите имат банкови лицензи в Европейския съюз, така че обменният курс не може да бъде различен от официално фиксирания у нас. Ползва се и опитът от другите държави, приели общата валута, пише БНТ.
Проф. Станимир Кабаиванов - икономист: "Например в Хърватия това, което знаем от историята е, че това превалутиране обикновено настъпва за всички потребители в един и същи момент, става безболезнено, безпроблемно и те ще видят в своите виртуални портфейли сумите в евро, конвертирани по официалния курс."
И експертите, и потребителите обаче изказват опасения, че отново ще има опити за кражба на лични данни и източване на сметки, като се изпращат фишинг съобщения, използвайки името на финансови приложения. Първите опити бяха засечени това лято от ГДБОП.
"За измамници със сигурност мисля, че ще има, така че вниманието трябва да е доста голямо."
"Те по принцип пращат нотификация, а не точно съобщение на телефона и бих си отворила приложението да проверя".
Проф. Станимир Кабаиванов - икономист: "Eдна сериозна институция никога не би си позволила да иска лични данни, прехвърляне на информация без да е предварително ясно за какво става въпрос."
И в момента потребителите на приложенията за финансови услуги могат да си открият сметки в евро и не е необходимо да превалутират предварително тези, които вече имат в лева.
